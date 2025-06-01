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    • Дзюба продлил контракт с «Акроном»
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    Представитель Дзюбы: Не загадываем, последний ли это сезон

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    Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман высказался о продлении контракта футболиста с клубом.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Не загадываем, последний ли это сезон. Не стал бы делать громких заявлений. Действуем планомерно. Подписали контракт на один год, следующий сезон Артем отыграет, а дальше — жизнь покажет. По своим данным, по здоровью Артем может играть и до 40 лет, но важно желание, решать ему. Время покажет.

    Переговоры прошли интенсивно. Времени в этот раз было больше, чем осенью 2024 года. И исходные позиции у нас были иные. Переговоры прошли адекватно, обе стороны договорились, пошли навстречу, нашли компромисс — это самое важно. Большое спасибо Павлу Анатольевичу Морозову, всему руководству "Акрона", тренерскому штабу. Сейчас Артем немного отдохнет и с середины июня подготовка к новому сезону, снова в бой. Будем верить, что впереди много побед "Акрона", голов и передач Артема», — приводит слова Гольдмана «Спорт-Экспресс».

    36-летний Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне онпровел 24 матча, в которых отметился 10 голами и 7 результативными передачами.

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