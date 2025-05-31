Джеко сообщил, что покидает «Фенербахче»

Форвард «Фенербахче»сообщил, что покидает турецкий клуб.

«Пришло время прощаться. Расставаться никогда не бывает легко, особенно когда клуб так сильно запал мне в душу. Я хочу поблагодарить всех, кто был для меня как семья в течение этих двух лет: моих товарищей по команде, тренера, персонал, клуб и всех людей, которые неустанно трудятся каждый день.

Особая благодарность всем вам, кто всегда поддерживал нас: вы — истинное сердце "Фенербахче", и я всегда буду носить вас в своем сердце. Каждый день, на тренировках и на поле, я отдавал всего себя. Горжусь тем, что носил такую легендарную футболку», — написал Джеко в соцсети.

39-летний Джеко в нынешнем сезоне сыграл в 53 матчах во всех турнирах. Форвард забил 21 гол и сделал 8 голевых передач.