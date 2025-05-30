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    Мостовой назвал фаворита Суперфинала Кубка России

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    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матча Суперфинала Кубка России между ЦСКА и «Ростовом».

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «На первый взгляд фаворит — ЦСКА, но "Ростов" не просто так в Суперфинале Кубка России. "Спартак" тоже был фаворитом в очном матче с ростовчанами, но теперь "Ростов" играет в финале. Поставлю 55 на 45 в пользу ЦСКА, потому что они играют в Москве, в "Лужниках". У армейцев больше опыта и трофеев, но у ростовчан будет запредельная мотивация», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало матча в 18:00 по московскому времени.

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