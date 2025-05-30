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    Григорян оценил шансы «Ростова» в матче с ЦСКА

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    Российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА.

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    «Шанс "Ростова" в том, что южане — одна из самых интенсивных команд РПЛ. Количество выигранных единоборств, умение забирать вторые мячи, играть в высоком темпе могут доставить проблемы ЦСКА. Один из шансов будет, если Джонатан Альба выберет схему с двумя нападающими и тремя защитниками, 3–5–2. Эта схема будет крайне неудобной для ЦСКА, тем более она хорошо отработана. Ну и, конечно, поможет невероятная мотивация ростовчан», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

    Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало матча в 18:00 по московскому времени.

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