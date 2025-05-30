Григорян оценил шансы «Ростова» в матче с ЦСКА

Российский тренервысказался о предстоящем Суперфинале Кубка России между

«Шанс "Ростова" в том, что южане — одна из самых интенсивных команд РПЛ. Количество выигранных единоборств, умение забирать вторые мячи, играть в высоком темпе могут доставить проблемы ЦСКА. Один из шансов будет, если Джонатан Альба выберет схему с двумя нападающими и тремя защитниками, 3–5–2. Эта схема будет крайне неудобной для ЦСКА, тем более она хорошо отработана. Ну и, конечно, поможет невероятная мотивация ростовчан», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало матча в 18:00 по московскому времени.