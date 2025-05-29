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    «Урал» намерен продлить контракт с Селиховым

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    Руководство «Урала» довольно игрой голкипера Александра Селихова и предлагает ему новый контракт.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    «Завтра с ним встретимся и обсудим наши планы. Нам бы хотелось, чтобы он остался с нами. Посмотрим, как он к этому отнесётся. Постараемся договориться», — цитирует президента клуба Григория Иванова «РИА Новости Спорт».

    За клуб из Екатеринбурга Селихов выступает с января 2025 года, заключив контракт до конца сезона. Всего 31-летний вратарь сыграл 8 матчей в Первой лиге, пропустил в них 11 мячей и три раза отстоял на ноль.

    Известность Селихов получил по выступлениям за московский «Спартак» и «Амкар». В его активе есть один матч в составе сборной России. В первом стыковом матче за право играть в РПЛ «Урал» выиграл дома у «Ахмата» со счетом 2:1.

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