«Урал» намерен продлить контракт с Селиховым

Руководстводовольно игрой голкипераи предлагает ему новый контракт.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Селихов Фото: fc-ural.ru

«Завтра с ним встретимся и обсудим наши планы. Нам бы хотелось, чтобы он остался с нами. Посмотрим, как он к этому отнесётся. Постараемся договориться», — цитирует президента клуба Григория Иванова «РИА Новости Спорт».

За клуб из Екатеринбурга Селихов выступает с января 2025 года, заключив контракт до конца сезона. Всего 31-летний вратарь сыграл 8 матчей в Первой лиге, пропустил в них 11 мячей и три раза отстоял на ноль.

Известность Селихов получил по выступлениям за московский «Спартак» и «Амкар». В его активе есть один матч в составе сборной России. В первом стыковом матче за право играть в РПЛ «Урал» выиграл дома у «Ахмата» со счетом 2:1.