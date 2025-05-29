Черданцев: Я не вижу, какие претензии можно к Галактионову предъявлять

Комментатор и ведущий «Матч ТВ»высказался об игрев прошлом сезоне РПЛ.

«Я не вижу никаких проблем у "Локомотива". Они провели достойный сезон. Команда делает ставку на российских футболистов, сложно конкурировать с другими клубами, где есть хорошие легионеры. "Локомотив" объективно занял то место, которое он должен был занять. Раскрылся Батраков, появился Годяев.

Может быть, где‑то можно было чуть успешнее выступить в Кубке, но, опять же, это вопрос одного‑двух матчей, удачных или неудачных.

Какие претензии можно предъявить Галактионову? Он с теми футболистами, которые есть в его распоряжении, в ряде матчей показывал качественный футбол. Они сражались со всеми. Я не вижу, какие претензии можно к Галактионову предъявлять», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Локомотив» стал шестым по итогам сезона РПЛ.