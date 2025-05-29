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    Черданцев: Я не вижу, какие претензии можно к Галактионову предъявлять

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    Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре «Локомотива» в прошлом сезоне РПЛ.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Я не вижу никаких проблем у "Локомотива". Они провели достойный сезон. Команда делает ставку на российских футболистов, сложно конкурировать с другими клубами, где есть хорошие легионеры. "Локомотив" объективно занял то место, которое он должен был занять. Раскрылся Батраков, появился Годяев.

    Может быть, где‑то можно было чуть успешнее выступить в Кубке, но, опять же, это вопрос одного‑двух матчей, удачных или неудачных.

    Какие претензии можно предъявить Галактионову? Он с теми футболистами, которые есть в его распоряжении, в ряде матчей показывал качественный футбол. Они сражались со всеми. Я не вижу, какие претензии можно к Галактионову предъявлять», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Локомотив» стал шестым по итогам сезона РПЛ.

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