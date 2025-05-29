В «Манчестер Сити» сообщили о доверии к Гвардиоле

Председатель правлениярассказал о доверии к главному тренеру команды

«В наших взаимоотношениях есть нечто основополагающее, — доверие. Мы доверяем друг другу, это взаимно. Полагаю, он доверяет нам, доверяет мне, клубу, а мы не сомневаемся в нём.

В хорошие времена именно это позволяет вам продолжать побеждать. В непростые времена многое меняется, именно тогда доверие проявляется по-настоящему», — приводит слова Аль-Мубарака официальный сайт «горожан».

По итогам сезона АПЛ «Манчестер Сити» занял 3-е место в таблице с 71-м очком в активе.