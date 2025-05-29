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    В «Манчестер Сити» сообщили о доверии к Гвардиоле

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    Председатель правления «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак рассказал о доверии к главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «В наших взаимоотношениях есть нечто основополагающее, — доверие. Мы доверяем друг другу, это взаимно. Полагаю, он доверяет нам, доверяет мне, клубу, а мы не сомневаемся в нём.

    В хорошие времена именно это позволяет вам продолжать побеждать. В непростые времена многое меняется, именно тогда доверие проявляется по-настоящему», — приводит слова Аль-Мубарака официальный сайт «горожан».

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