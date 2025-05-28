«Урал» перед этой игрой одержал три победы подряд в ФНЛ и настроен продолжить эту серию в важных матчах сезона, которые определят дальнейшую судьбу клуба.
«Ахмат» закончил основной розыгрыш РПЛ длительной серией без побед, которая составила 6 игр. При этом грозненцы на последнем этапе сезона провели ряд неудачных выездных встреч. Теперь встает вопрос о том, продлится ли гостевая серия поражений «Ахмата».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 2.51 и 3.15 — «Урал» является фаворитом встречи.
- Прогноз экспертов LiveSport: «Урал» устроит «Ахмату» жесткую проверку.
- Прогноз ИИ: «Ахмат» победит со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Урал» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.
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