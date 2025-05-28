Урал — Ахмат: 2.17 — ставка на исход и прогноз на стыковой матч за право выступать в РПЛ

«Урал» примет «Ахмат» в 1-м стыковом матче за право выступать в РПЛ. Поединок пройдет 28 мая и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Урал»

Путь к стыковым матчам: По итогам сезона в российской Первой лиге екатеринбуржцы заняли 4-е место в таблице с 59-ю очками и попали в стыковых матчах на «Ахмат».

Стоит отметить, что «Урал» занял 1-ю строчку в Первой лиге по результатам домашних встреч. Команда набрала 38 очков из 51-го возможного на своем поле.

Последние матчи: В заключительном 34-м туре Первой лиге «Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1, создав комфортное преимущество еще в 1-м тайме.

До этого екатеринбуржцы выиграли еще 2 матча. За этот отрезок «Урал» одолел «Тюмень» (2:1) и «Уфу» (2:1), забив все голы во 2-м тайме.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Уралу» необходимо делать результат именно на своем поле, ведь в Грозном будет тяжеловато. Команда отлично выступает дома в нынешнем сезоне.

У «Урала» есть нападающий Мартин Секулич, который сможет повлиять на результат в предстоящем матче. Форвард забил 14 голов за 23 встречи в Первой лиге, заняв 1-е место в списке лучших бомбардиров Первой лиги.

«Ахмат»

Путь к стыковым матчам: Грозненцы провалили нынешний сезон, заняв лишь 14-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» расположился в зоне стыковых матчей за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Команда далеко не лучшим образом выступал в гостях в нынешнем сезоне. «Ахмат» набрал лишь 8 очков на чужом поле из 45-и возможных. За 15 встреч в гостях команда забил 11 голов.

Последние матчи: В прошлом поединке «Ахмат» крупно проиграл «Зениту» (0:3), а до этого команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1.

Грозненцы не могут победить в последних 7-и встречах во всех турнирах. За этот отрезок «Ахмат» 5 раз проиграл при 2-х ничейных результатах. Грозненцы делили очки с ЦСКА (1:1).

Не сыграют: Надер Гандри и Антон Швец (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Ахмат» будет пытаться бороться за сохранение прописки в РПЛ с «Уралом», который имеет все шансы вернуться в высший дивизион.

Стоит отметить, что грозненцы непременно обыгрывали екатеринбуржцев в последних 3-х очных встречах. Смогут ли «Ахмат» победить и на сей раз? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Урал» выиграл 3 последних матча в Первой лиге

«Ахмат» не может победить на протяжении 7-и последних матчей во всех турнирах

«Ахмат» непременно обыгрывал «Урал» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ахмата» — 2.35, победа «Урала» — 3.10, ничья — за 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 сооветственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Урал» даст бой «Ахмату» в Екатеринбурге.

Ставка: Победа «Урала» с форой (0) за 2.17.

Прогноз: «Ахмат» также будет упираться, мотивация команды будет запредельной.

Ставка: Обе забьют за 1.83.