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    Екатеринбуржцы дадут бой грозненцам?!

    Урал — Ахмат: 2.17 — ставка на исход и прогноз на стыковой матч за право выступать в РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Ахмат»
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    «Урал»
    «Урал» примет «Ахмат» в 1-м стыковом матче за право выступать в РПЛ. Поединок пройдет 28 мая и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Мая 2025 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 18:00 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Урал»

    Путь к стыковым матчам: По итогам сезона в российской Первой лиге екатеринбуржцы заняли 4-е место в таблице с 59-ю очками и попали в стыковых матчах на «Ахмат».

    Стоит отметить, что «Урал» занял 1-ю строчку в Первой лиге по результатам домашних встреч. Команда набрала 38 очков из 51-го возможного на своем поле.

    Урал — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В заключительном 34-м туре Первой лиге «Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1, создав комфортное преимущество еще в 1-м тайме.

    До этого екатеринбуржцы выиграли еще 2 матча. За этот отрезок «Урал» одолел «Тюмень» (2:1) и «Уфу» (2:1), забив все голы во 2-м тайме.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Уралу» необходимо делать результат именно на своем поле, ведь в Грозном будет тяжеловато. Команда отлично выступает дома в нынешнем сезоне.

    У «Урала» есть нападающий Мартин Секулич, который сможет повлиять на результат в предстоящем матче. Форвард забил 14 голов за 23 встречи в Первой лиге, заняв 1-е место в списке лучших бомбардиров Первой лиги.

    «Ахмат»

    Путь к стыковым матчам: Грозненцы провалили нынешний сезон, заняв лишь 14-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» расположился в зоне стыковых матчей за сохранение прописки в высшем дивизионе.

    Команда далеко не лучшим образом выступал в гостях в нынешнем сезоне. «Ахмат» набрал лишь 8 очков на чужом поле из 45-и возможных. За 15 встреч в гостях команда забил 11 голов.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «Ахмат» крупно проиграл «Зениту» (0:3), а до этого команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1.

    Грозненцы не могут победить в последних 7-и встречах во всех турнирах. За этот отрезок «Ахмат» 5 раз проиграл при 2-х ничейных результатах. Грозненцы делили очки с ЦСКА (1:1).

    Не сыграют: Надер Гандри и Антон Швец (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Ахмат» будет пытаться бороться за сохранение прописки в РПЛ с «Уралом», который имеет все шансы вернуться в высший дивизион.

    Стоит отметить, что грозненцы непременно обыгрывали екатеринбуржцев в последних 3-х очных встречах. Смогут ли «Ахмат» победить и на сей раз? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Урал» выиграл 3 последних матча в Первой лиге

    • «Ахмат» не может победить на протяжении 7-и последних матчей во всех турнирах

    • «Ахмат» непременно обыгрывал «Урал» в последних 3-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ахмата» — 2.35, победа «Урала» — 3.10, ничья — за 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 сооветственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Урал» даст бой «Ахмату» в Екатеринбурге.

    Ставка: Победа «Урала» с форой (0) за 2.17.

    Прогноз: «Ахмат» также будет упираться, мотивация команды будет запредельной.

    Ставка: Обе забьют за 1.83.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Урал — Ахмат?

    Матч Урал — Ахмат состоится 28 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Урал — Ахмат?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Урала» с форой (0)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Урал — Ахмат?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Урала» с форой (0).» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал — Ахмат?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Урал — Ахмат?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ахмата» — 2.35, победа «Урала» — 3.10, ничья — за 3.25.

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    Урал — Ахмат: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 28.05.202518:00. Екатеринбуржцы дадут бой грозненцам?!
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