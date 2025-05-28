1-й таймСочи — Пари ННОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита Медведев«Сочи» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
  • 14:29
    • «Локомотив» определился с тренером на сезон
  • 19:48
    • Тренер «Ахмата» Ташуев подал в отставку
  • 19:27
    • Хачанов более чем за 4 часа прошел Офнера на «Ролан Гаррос»
  • 18:59
    • «Урал» выиграл у «Ахмата» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ
    Все новости спорта

    Тюкавин: Цель на ближайшие годы — трофеи. И не хотелось бы тянуть с этим до 2030 года

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о продлении контракта с клубом.

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    «В "Динамо" я уже больше 17 лет, с пятилетнего возраста. Это мой родной дом, где я вырос и стал тем Костей Тюкавиным, которого вы знаете. Рад, что в клубе видят: "Динамо" для меня не просто место работы, а нечто гораздо большее. Благодарю руководителей "Динамо" за поддержку и оценку моего труда: мы продлили контракт в очень непростое для меня время. Сделаю все возможное, чтобы вернуться на поле в полной готовности и снова биться вместе с командой за результат.

    Громких обещаний давать не хочу, но моя мечта и наша общая с командой, клубом и болельщиками цель на ближайшие годы — трофеи. И не хотелось бы тянуть с этим до 2030 года», — цитирует Тюкавина сайт «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    В сезоне‑2024/25 Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

    Московское «Динамо» завершило чемпионат России-2024/25 на пятом месте в таблице, набрав 56 очков в 30 встречах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В финале много голов не ждем
  • «Бетис» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Реймс» удачно сыграет против «Меца», «Бранн» и «Мольде» обменяются голами
  • Экспресс дня 29 мая. Прогноз и ставки
  • 3.64
    •
  • Сможет ли Фонсека обыграть 147-ю ракетку мира?
  • Фонсека — Эрбер. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.99
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бетис — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Завтра в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фонсека — Эрбер
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оклахома — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Антверпен — Шарлеруа
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Копенгаген — Силькеборг
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры