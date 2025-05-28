Тюкавин: Цель на ближайшие годы — трофеи. И не хотелось бы тянуть с этим до 2030 года

Нападающийвысказался о продлении контракта с клубом.

«В "Динамо" я уже больше 17 лет, с пятилетнего возраста. Это мой родной дом, где я вырос и стал тем Костей Тюкавиным, которого вы знаете. Рад, что в клубе видят: "Динамо" для меня не просто место работы, а нечто гораздо большее. Благодарю руководителей "Динамо" за поддержку и оценку моего труда: мы продлили контракт в очень непростое для меня время. Сделаю все возможное, чтобы вернуться на поле в полной готовности и снова биться вместе с командой за результат.

Громких обещаний давать не хочу, но моя мечта и наша общая с командой, клубом и болельщиками цель на ближайшие годы — трофеи. И не хотелось бы тянуть с этим до 2030 года», — цитирует Тюкавина сайт «Динамо».

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В сезоне‑2024/25 Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

Московское «Динамо» завершило чемпионат России-2024/25 на пятом месте в таблице, набрав 56 очков в 30 встречах.