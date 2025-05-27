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    Гаджиев готов взять Смолова в махачкалинское «Динамо»

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев изъявил желание видеть в своем клубе нападающего Федора Смолова.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Хотели бы видеть Смолова в "Динамо" Махачкала? Если он хочет продолжать карьеру, хотели бы его видеть. Но еще важны условия. Смолов все-таки профессиональный футболист, и его труд должен быть оплачен. Все зависит от того, какие условия оплаты труда. Если клуб потянет запросы Федора, хорошо.

    А так, конечно, хотели бы пригласить его к нам. Смолов — хороший футболист, профессионал, разумный и интеллигентный человек. Почему бы нет?» — приводит слова Гаджиева Sport24.

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