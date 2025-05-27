Гаджиев готов взять Смолова в махачкалинское «Динамо»

Президент махачкалинскогоизъявил желание видеть в своем клубе нападающего

«Хотели бы видеть Смолова в "Динамо" Махачкала? Если он хочет продолжать карьеру, хотели бы его видеть. Но еще важны условия. Смолов все-таки профессиональный футболист, и его труд должен быть оплачен. Все зависит от того, какие условия оплаты труда. Если клуб потянет запросы Федора, хорошо.

А так, конечно, хотели бы пригласить его к нам. Смолов — хороший футболист, профессионал, разумный и интеллигентный человек. Почему бы нет?» — приводит слова Гаджиева Sport24.