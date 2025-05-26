Митрюшкин впервые вызван в сборную России

Вратарь московского «Локомотива»получил вызов в сборную России на июньские товарищеские матчи.

«Антон Митрюшкин вызван в сборную России. Победитель Евро U17 и серебряный призер Евро U19 получил дебютный вызов в главную команду страны. Вратарь "Локомотива" заменит Евгения Латышонка, который пропустит сбор из-за травмы», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

Для 29-летниего Митрюшкина это первый вызов в сборную России. В июне национальной команде предстоят матчи против Нигерии (6 июня, Москва) и Белоруссии (10 июня, Минск).

В этом сезоне Митрюшкин сыграл за «Локомотив» 18 матчей, пропустил в них 18 голов, при этом 4 игры отстоял на ноль.