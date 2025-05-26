Полузащитник «Химок» близок к переходу в испанский «Спортинг»

Центральный полузащитник подмосковныхведет переговоры о трансфере в испанский клуб

Как сообщает издание El Comercio, 29-летний испанец рассматривает возможность вернуться в Испанию, где его знакомый тренер из «Тенерифе» возглавляет «Спортинг Хихон».

В прошедшем сезоне Корредера провёл за «Химки» 29 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с «Химками» действует до лета 2026 года.

Рыночная стоимость игрока, согласно Transfermarkt, составляет около 800 тысяч евро. Ранее Корредера выступал за юношескую команду «Барселоны», «Реал» Мурсия и другие испанские клубы.