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    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
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    «Астон Вилла» сделала Шевалье приоритетной целью на замену Мартинесу

    Футбол Футбол Англии Астон Вилла Футбол Франции Лилль Трансферы
    Английский клуб «Астон Вилла» ведёт переговоры о трансфере 23-летнего вратаря «Лилля» Люки Шевалье.

    Лука Шевалье
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    Лука Шевалье

    Как сообщает Get French Football News, вратарь сборной Франции рассматривается как замена для 32-летнего аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса, который планирует покинуть команду.

    Спортивный директор «Астон Виллы» Мончи уже общался с представителями Шевалье, обсуждая финансовые условия перехода. По информации источника, «Лилль» может запросить за вратаря компенсацию в размере около 40 миллионов еро.

    В сезоне-2024/25 Люка Шевалье провел 48 матчей во всех турнирах, включая 11 сухих матчей в чемпионате Франции, где он был признан лучшим вратарём Лиги

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