«Астон Вилла» сделала Шевалье приоритетной целью на замену Мартинесу

Английский клубведёт переговоры о трансфере 23-летнего вратаря «Лилля»

Как сообщает Get French Football News, вратарь сборной Франции рассматривается как замена для 32-летнего аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса, который планирует покинуть команду.

Спортивный директор «Астон Виллы» Мончи уже общался с представителями Шевалье, обсуждая финансовые условия перехода. По информации источника, «Лилль» может запросить за вратаря компенсацию в размере около 40 миллионов еро.

В сезоне-2024/25 Люка Шевалье провел 48 матчей во всех турнирах, включая 11 сухих матчей в чемпионате Франции, где он был признан лучшим вратарём Лиги