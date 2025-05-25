«Ленинградец» расстался с Евсеевым

Клуб Второй лигиобъявил о расставании с главным тренером

«49-летний специалист и клуб из Ленинградской области прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Тренерский штаб команды также покидает Ильшат Файзуллин. Благодарим Вадима Валентиновича и Ильшата Галимзяновича за совместную работу, желаем успехов в тренерской карьере!» — говорится в заявлении команды на официальном сайте.

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Вместо него команду пока будет возглавлять помощник Евсеева Александр Шмарко. 49-летний наставник возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года. В настоящий момент питерский клуб идет шестым во Второй лиге в группе «Золото» за 4 тура до конца чемпионата.