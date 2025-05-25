«Арсенал» хочет приобрести Митому из «Брайтона»

включил полузащитникаКаору Митому в список трансферных целей на ближайшее летнее окно.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, помимо Арсенала«, интерес к 28-летнему японскому вингеру проявляет мюнхенская "Бавария", которая ищет альтернативы после неудачной попытки подписать Флориана Вирца.

В январе 2025 года "Аль-Наср" из Саудовской Аравии пытался приобрести Митому, но сделка не состоялась. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за "Брайтон" 40 матчей, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.

Контракт Митомы с клубом действует до июня 2027 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 45 миллионов евро.