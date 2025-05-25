ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом
    Все новости спорта

    «Арсенал» хочет приобрести Митому из «Брайтона»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Брайтон энд Хоув Альбион Трансферы
    «Арсенал» включил полузащитника «Брайтона» Каору Митому в список трансферных целей на ближайшее летнее окно.

    Каору Митома
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каору Митома

    Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, помимо Арсенала«, интерес к 28-летнему японскому вингеру проявляет мюнхенская "Бавария", которая ищет альтернативы после неудачной попытки подписать Флориана Вирца.

    В январе 2025 года "Аль-Наср" из Саудовской Аравии пытался приобрести Митому, но сделка не состоялась. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за "Брайтон" 40 матчей, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.

    Контракт Митомы с клубом действует до июня 2027 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 45 миллионов евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцария вновь разберется с США
  • Швейцария — США. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Атлетико» закончит сезон победой
  • «Жирона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Ливерпуль» завершит сезон уверенной победой
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетик Бильбао — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Венеция — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры