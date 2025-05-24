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    «Алания» уступила «Нефтехимику», «Енисей» обыграл в ярком матче «Тюмень»

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    Подошли к концу еще три игры с участием аутсайдеров Первой лиги.

    Денис Тихонов («Енисей»)
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    Денис Тихонов («Енисей»)

    «Алания» на своем поле уступила «Нефтехимику» — 1:2.

    За «барсов» отличился 18-летний Тимур Булацев. За гостей забивали Саид Алиев и Константин Шильцов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Алания — Нефтехимик 1:2
    Голы: 0:1 Саид Алиев (13'), 1:1 Bulatsev T. (50'), 1:2 Константин Шильцов (62') Алания: Адил Магомедов, Алан Багаев, Макар Чирков (Chertkoev D., 75'), Kazantsev D. (Руслан Дауров, 46'), Тарас Гаглоев, Виктор Нафиков (Dudaev I., 46'), Kozyrev A., Yshyk M., Bulatsev T. (Давид Кокоев, 84'), Gogniev S., Zakirov A. M. (Ogoev S., 46') Нефтехимик: Никита Янович, Николай Толстопятов, Максим Ширяев, Марат Ситдиков, Александр Кахидзе, Алексей Никитин (Кирилл Морозов, 65'), Даниил Родин (Эдуард Валиахметов, 79'), Нури Абдоков, Данила Емельянов, Константин Шильцов (Ражаб Магомедов, 65'), Саид Алиев (Budylin A., ')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Саратовский «Сокол» выиграл дома с минимальным счетом у «Чайки» — 1:0.

    Автором единственного гола стал Артем Молодцов, забивший на 62-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сокол — Чайка 1:0
    Гол: 1:0 Артем Молодцов (62') Сокол: Михаил Левашов, Иван Чуриков, Иван Лепский, Владимир Ковачевич, Антон Синяк (Данил Полубояринов, 72'), Артем Молодцов, Роман Ермолин (Илья Порохов, 72'), Павел Забелин, Роман Юзепчук, Вадим Шпитальный (Владлен Бабаев, 82'), Батраз Гурциев (Егор Карпицкий, 72') Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Никита Кармаев, Дмитрий Пивоваров (Ярослав Арбузов, 83'), Никита Маляров (Даниил Черняков, 84'), Эльдияр Зарыпбеков, Олег Николаев, Муслим Бамматгереев, Александр Хохлачев (Олег Козаченко, 72'), Biblyk S. (Владислав Руденко, 61') Предупреждения: Вадим Шпитальный (4'), Антон Синяк (5'), Роман Юзепчук (22')

    Красноярский «Енисей» был сильнее «Тюмени» со счетом 4:3.

    Голы в составе победителей на счету Александра Масловского, Юрия Цеся, Дениса Тихонова и Кирилла Ушатова.

    У гостей забивали Иван Гулько, Денис Ткачук,

    Футбол. Россия. Первая лига
    Енисей — Тюмень 4:3
    Голы: 0:1 Gulko I. (4'), 1:1 Александр Масловский (14'), 2:1 Ян Цесь (34'), 3:1 Tikhonov D. (60'), 3:2 Денис Ткачук (76'), 4:2 Кирилл Ушатов (90+1'), 4:3 (пенальти) (90+3') Енисей: Егор Шамов, Bogatyrev N., Эмерсон, Ян Цесь, Александр Масловский, Кирилл Ушатов, Александр Ломакин (Александр Надольский, 85'), Андреа Чуканов (Амир Батырев, 80'), Tikhonov D. (Юрий Бавин, 80'), Андрей Мазурин (Belem A., 64'), Андрей Окладников (Оливье Кенфак, 64') Тюмень: Dovgal A., Давид Шавлохов (Артём Воропаев, 46'), Александр Сергеевич Безчаснюк (Данил Карпов, 61'), Александр Коротков, Александр Бем, Станислав Поройков, Максим Петров, Иван Пяткин, Александр Коротаев (Денис Ткачук, 46'), Андрей Савинов (Shukurov A., 61'), Gulko I. (Ислам Мокаев, 46')

    По итогам чемпионата «Сокол», «Алания» и «Тюмень» покидают Первую лигу и начнут новый сезон во Второй лиге.

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