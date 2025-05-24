Агкацев — о чемпионстве «Краснодара»: Это история!

Вратарьпрокомментировал победу своей команды в чемпионате России.

«В чемпионство поверил только после финального свистка. Старался ни о чём не думать, как только закончится игра — будем праздновать. Это история! Я до конца верил», — приводит слова Агкацева «Чемпионат».

«Краснодар» стал чемпионом России впервые за свою 17-летнюю историю. Клуб был основан в 2008-м году бизнесменом Сергеем Галицким.

Календарь и таблица РПЛ

«Быки» в текущем сезоне заработали 67 очков, обогнав ставшим вторыми «Зенит» на одно очко и прервав шестилетнюю гегемонию клуба из Санкт-Петербурга.