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    Президент «Баварии» Хайнер: Вирц хочет перейти в «Ливерпуль»

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    Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался по поводу возможного трансфера Флориана Вирца в мюнхенский клуб.

    Флориан Вирц
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    Флориан Вирц

    «Наш спортивный директор Макс Эберль сообщил мне, что Флориан Вирц, вероятно, склоняется к переходу в "Ливерпуль", — цитирует Хайнера инсайдер Фабрицио Романо.

    Вирц имеет контракт с леверкузенским "Байером" до 2027 года. Недавно появилась информация, что 22-летний хавбек намерен перейти в "Ливерпуль", а сумма трансфера может составить 150 млн евро.

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    • На игрока сборной Германии также претендовали "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". В этом сезоне Вирц сыграл за "Байер" 45 матчей, забил в них 16 мячей и сделал 15 ассистов.

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