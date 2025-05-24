Президент «Баварии» Хайнер: Вирц хочет перейти в «Ливерпуль»

Президент «Баварии»высказался по поводу возможного трансферав мюнхенский клуб.

«Наш спортивный директор Макс Эберль сообщил мне, что Флориан Вирц, вероятно, склоняется к переходу в "Ливерпуль", — цитирует Хайнера инсайдер Фабрицио Романо.

Вирц имеет контракт с леверкузенским "Байером" до 2027 года. Недавно появилась информация, что 22-летний хавбек намерен перейти в "Ливерпуль", а сумма трансфера может составить 150 млн евро.

На игрока сборной Германии также претендовали "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". В этом сезоне Вирц сыграл за "Байер" 45 матчей, забил в них 16 мячей и сделал 15 ассистов.