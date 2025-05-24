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    Спартак — Химки«Спартак» — «Химки». Онлайн, прямая трансляция
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    «Факел» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 30-го тура РПЛ «Факел»«Крылья Советов» состоится 24 мая в 16:30 мск.

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    Воронежцы вылетают из турнира. Им уже ничего не спасти. Их соперник, «Крылья Советов», имеет больше желания. Как минимум им нужна ничья, чтобы спокойно завершить сезон.

    Учитывая, что гости выиграли 3 последних поединка против «Факела», шанс на победу в предстоящей игре довольно велик. Вдобавок они проиграли в последних трех турах и вряд ли хотят закончить вот так.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров составляют 2.56 и 2.89, на победу, 3.20 на ничью.

    • Аналитики сайта LiveSport на стороне «Крыльев». Они ждут от них как минимум ничью. В этом прогнозе можно посмотреть две ставки.

    • Искусственный интеллект ожидает ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Факел» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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