Матч 30-го тура РПЛсостоится 24 мая в 16:30 мск.

Воронежцы вылетают из турнира. Им уже ничего не спасти. Их соперник, «Крылья Советов», имеет больше желания. Как минимум им нужна ничья, чтобы спокойно завершить сезон.

Учитывая, что гости выиграли 3 последних поединка против «Факела», шанс на победу в предстоящей игре довольно велик. Вдобавок они проиграли в последних трех турах и вряд ли хотят закончить вот так.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров составляют 2.56 и 2.89, на победу, 3.20 на ничью.

Аналитики сайта LiveSport на стороне «Крыльев». Они ждут от них как минимум ничью. В этом прогнозе можно посмотреть две ставки.

Искусственный интеллект ожидает ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Факел» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.