Воронежцы вылетают из турнира. Им уже ничего не спасти. Их соперник, «Крылья Советов», имеет больше желания. Как минимум им нужна ничья, чтобы спокойно завершить сезон.
Учитывая, что гости выиграли 3 последних поединка против «Факела», шанс на победу в предстоящей игре довольно велик. Вдобавок они проиграли в последних трех турах и вряд ли хотят закончить вот так.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров составляют 2.56 и 2.89, на победу, 3.20 на ничью.
- Аналитики сайта LiveSport на стороне «Крыльев». Они ждут от них как минимум ничью. В этом прогнозе можно посмотреть две ставки.
- Искусственный интеллект ожидает ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Факел» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.
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