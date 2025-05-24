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    «Крылья» эта игра важнее

    Факел — Крылья Советов. Ставка (к. 2.08) и на прогноз чемпионат России 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Крылья Советов»
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    Иван Сергеев
    24 мая в 30-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Факел» и «Крылья Советов». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Мая 2025 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 16:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Факел»

    Турнирное положение: воронежский клуб идет на последнем месте в таблице РПЛ, сейчас у него 17 очков.

    Последние матчи: в матче 29-го тура «Факел» смог отобрать очки у «Пари НН», сыграв с ним на выезде вничью со счетом 1:1. Уже на 18-й минуте Ильнур Альшин вывел воронежцев вперед, но соперник смог отыграться в середине второго тайма, несмотря на то, что с 43-й минуте играл в меньшинстве.

    Факел — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Ранее было домашнее поражение от «Локомотива» (0:1) и ничья со «Спартаком» (0:0).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Альшин (п), травмирован — Дзиов (з).

    Состояние команды: назначение Игоря Шалимова в «Факел» немного встряхнуло и дало уверенности команде, но кардинально положение в турнирной таблице не поменялось, воронежский клуб уже вылетел в Первую лигу за несколько туров до конца. При этом проблемы в атаке никуда не делись и при новом наставнике.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: «Крылья Советов» сейчас занимают 10-ю строчку в таблице РПЛ с 30 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 29-м туре команда Игоря Осинькина проиграла на своем поле «Спартаку» со счетом 0:2. Уже на 10-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Глен Бейл, понятно, что после этого рассчитывать на успешный результат не приходилось. Оба мяча самарцы пропустили еще до перерыва.

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    До этого было разгромное поражение в гостях от «Пари НН» (2:5) и дома от московского «Динамо» (1:3).

    Не сыграют: дисквалифицированы — Бейл (з), Костанца (п), травмирован — Ломаев (в).

    Состояние команды: три последних матча «Крыльям Советов» откровенно не удались, команда сыграла ниже своего уровня и не взяла ни одного очка. В итоге самарцы даже могут угодить в стыковые матчи в случае неблагоприятных для себя исходов в других матчах и собственного поражения.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Крылья Советов» выиграли со счетом 2:0

    • В прошлом сезоне также обе встречи остались за самарцами (3:0, 1:0)

    • В позапрошлом сезоне «Факел» выиграл дома (2:1), а «Крылья Советов» уступили (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 2,65, а на «Крылья Советов» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,23.

    Прогноз: даже без двух ведущих футболистов «Крылья Советов» (Бейла и Костанцы) имеют гораздо более мастеровитый состав, поэтому вряд ли уступят в этой встрече. Также у «Факела» не будет Альшина, который исполняет большинство стандартов, что очень серьезная потеря для хозяев.

    Основная ставка: «Крылья Советов» победа с форой 0 за 2,08.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, гостей он вполне устроит.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Факел — Крылья Советов?

    Матч Факел — Крылья Советов состоится 24 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Факел — Крылья Советов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Крылья Советов» победят с форой 0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Факел — Крылья Советов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Крылья Советов» победят с форой 0» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел — Крылья Советов?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Факел — Крылья Советов?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Факела» дают 2,65, а на «Крылья Советов» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

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    Факел — Крылья Советов: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 24.05.202516:30. «Крылья» эта игра важнее
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