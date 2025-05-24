Факел — Крылья Советов. Ставка (к. 2.08) и на прогноз чемпионат России 24 мая 2025 года

24 мая в 30-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Факел» и «Крылья Советов». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: воронежский клуб идет на последнем месте в таблице РПЛ, сейчас у него 17 очков.

Последние матчи: в матче 29-го тура «Факел» смог отобрать очки у «Пари НН», сыграв с ним на выезде вничью со счетом 1:1. Уже на 18-й минуте Ильнур Альшин вывел воронежцев вперед, но соперник смог отыграться в середине второго тайма, несмотря на то, что с 43-й минуте играл в меньшинстве.

Ранее было домашнее поражение от «Локомотива» (0:1) и ничья со «Спартаком» (0:0).

Не сыграют: дисквалифицирован — Альшин (п), травмирован — Дзиов (з).

Состояние команды: назначение Игоря Шалимова в «Факел» немного встряхнуло и дало уверенности команде, но кардинально положение в турнирной таблице не поменялось, воронежский клуб уже вылетел в Первую лигу за несколько туров до конца. При этом проблемы в атаке никуда не делись и при новом наставнике.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: «Крылья Советов» сейчас занимают 10-ю строчку в таблице РПЛ с 30 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 29-м туре команда Игоря Осинькина проиграла на своем поле «Спартаку» со счетом 0:2. Уже на 10-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Глен Бейл, понятно, что после этого рассчитывать на успешный результат не приходилось. Оба мяча самарцы пропустили еще до перерыва.

До этого было разгромное поражение в гостях от «Пари НН» (2:5) и дома от московского «Динамо» (1:3).

Не сыграют: дисквалифицированы — Бейл (з), Костанца (п), травмирован — Ломаев (в).

Состояние команды: три последних матча «Крыльям Советов» откровенно не удались, команда сыграла ниже своего уровня и не взяла ни одного очка. В итоге самарцы даже могут угодить в стыковые матчи в случае неблагоприятных для себя исходов в других матчах и собственного поражения.

Статистика для ставок

В первом круге «Крылья Советов» выиграли со счетом 2:0

В прошлом сезоне также обе встречи остались за самарцами (3:0, 1:0)

В позапрошлом сезоне «Факел» выиграл дома (2:1), а «Крылья Советов» уступили (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 2,65, а на «Крылья Советов» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,23.

Прогноз: даже без двух ведущих футболистов «Крылья Советов» (Бейла и Костанцы) имеют гораздо более мастеровитый состав, поэтому вряд ли уступят в этой встрече. Также у «Факела» не будет Альшина, который исполняет большинство стандартов, что очень серьезная потеря для хозяев.

Основная ставка: «Крылья Советов» победа с форой 0 за 2,08.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, гостей он вполне устроит.

Дополнительная ставка: ничья за 3,30.