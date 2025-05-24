Смолов — о чемпионстве «Краснодара»: Я очень счастлив

Нападающийпрокомментировал победы своей команды в чемпионате России.

«Каково стать чемпионом? Не знаю, нет слов. Я очень счастлив. Я совершенно искренне говорил год назад, что этому не суждено произойти. Благодарен ребятам — они были большую часть сезона на поле, добывали победы. Чемпионство "Краснодара" их заслуга и заслуга болельщиков», — приводит слова Смолова «Чемпионат».

«Краснодар» стал чемпионом России впервые за свою 17-летнюю историю. Клуб был основан в 2008-м году бизнесменом Сергеем Галицким.

Для 35-летнего Смолова эта победа в РПЛ также стала первой в карьере.

Календарь и таблица РПЛ

«Быки» в текущем сезоне заработали 67 очков, обогнав ставшим вторыми «Зенит» на одно очко и прервав шестилетнюю гегемонию клуба из Санкт-Петербурга.