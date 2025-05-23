Гурцкая заявил, что несколько игроков «Динамо» не будут играть в матче против «Краснодара»

Футбольный агентрассказал о том, что пару футболистовбудут отсутствовать в заявке команды на матч 30-го тура РПЛ против

«У "Динамо" существует два вида премиальных: за игру и за третье место. Третье место под вопросом, потому что у ЦСКА соперник попроще, поэтому не исключён вариант, что в случае равенства очков с ЦСКА руководство "Динамо" выплатит игрокам премиальные как за третье место.

Гусев (исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых) собрал игроков: "Ребят, всё понимаю, всё принимаю. Если кто-то не готов ехать в Краснодар, не будет никаких санкций. Едет только тот, кто готов убиться и разорвать 'Краснодар'.

Кто-то сказал, что не готов? Да, не буду называть фамилии. Если вы следите за футболом, поймёте по заявке", — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат!".

Матч между "Краснодаром" и "Динамо" в рамках 30-го тура РПЛ состоится завтра, 24-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.