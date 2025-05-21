Стал известен состав сборной Нигерии на матч с Россией

назвала список из 21 футболиста, которые вызваны на товарищескую игру

Состав Нигерии на игру с Россией Сайт сборной Нигерии

Вратари: Мадука Окойе, Амас Обасоги;

Защитники: Виллиам Трост‑Эконг, Ола Эйна, Игох Огбу, Брайт Осейи‑Сэмуэл, Бруно Оньемаечи, Семи Аджайи;

Полузащитники: Вилфред Ндиди, Фрэнк Оньека, Крисантус Уче, Мустафа Папа, Фисайо Деле‑Баширу, Рафаэль Онидика;

Нападающие: Самуэль Чуквезе, Мозес Саймон, Келечи Ихеаначо, Натан Телла, Виктор Бонифейс, Толу Арокодаре, Умар Садик.

Встреча состоится 6 июня на московском стадионе «Лужники». Через 4 дня Россия сыграет с Белоруссией.