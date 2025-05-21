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    Стал известен состав сборной Нигерии на матч с Россией

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    Сборная Нигерии назвала список из 21 футболиста, которые вызваны на товарищескую игру со сборной России.

    Виктор Бонифейс
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    Виктор Бонифейс

    Состав Нигерии на игру с Россией
    Сайт сборной Нигерии

    Вратари: Мадука Окойе, Амас Обасоги;

    Защитники: Виллиам Трост‑Эконг, Ола Эйна, Игох Огбу, Брайт Осейи‑Сэмуэл, Бруно Оньемаечи, Семи Аджайи;

    Полузащитники: Вилфред Ндиди, Фрэнк Оньека, Крисантус Уче, Мустафа Папа, Фисайо Деле‑Баширу, Рафаэль Онидика;

    Нападающие: Самуэль Чуквезе, Мозес Саймон, Келечи Ихеаначо, Натан Телла, Виктор Бонифейс, Толу Арокодаре, Умар Садик.

    Встреча состоится 6 июня на московском стадионе «Лужники». Через 4 дня Россия сыграет с Белоруссией.

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