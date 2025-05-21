Стал известен состав сборной Нигерии на матч с Россией

Виктор Бонифейс Фото: globallookpress.com
Состав Нигерии на игру с Россией
Сайт сборной Нигерии
Вратари: Мадука Окойе, Амас Обасоги;
Защитники: Виллиам Трост‑Эконг, Ола Эйна, Игох Огбу, Брайт Осейи‑Сэмуэл, Бруно Оньемаечи, Семи Аджайи;
Полузащитники: Вилфред Ндиди, Фрэнк Оньека, Крисантус Уче, Мустафа Папа, Фисайо Деле‑Баширу, Рафаэль Онидика;
Нападающие: Самуэль Чуквезе, Мозес Саймон, Келечи Ихеаначо, Натан Телла, Виктор Бонифейс, Толу Арокодаре, Умар Садик.
Встреча состоится 6 июня на московском стадионе «Лужники». Через 4 дня Россия сыграет с Белоруссией.