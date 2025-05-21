Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» попасть в Лигу чемпионов

Наставник «Манчестер Сити»оценил шансы команды завоевать путевку в Лигу чемпионов за тур до завершения сезона-2024/25 в АПЛ.

Ранее во встрече 37-го тура «горожане» одолели «Борнмут» со счетом 3:1.

«К сожалению, мы не смогли добыть три очка в игре с "Саутгемптоном". Если бы не тот матч, уже сейчас лигочемпионская задача была бы решена. В воскресенье у нас встреча с непростым соперником. Мы отправляемся в Лондон с целью одержать победу и обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» идет 3-м в таблице после 37 матчей, набрав 68 очков. В 38-м туре клуб в гостях встретится с «Фулхэмом».