ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер Сити — БорнмутПрощальный вечер маэстро: «Манчестер Сити» проводил Де Брёйне и справился с «Борнмутом»
    Все новости спорта

    Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» попасть в Лигу чемпионов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Лига чемпионов
    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы команды завоевать путевку в Лигу чемпионов за тур до завершения сезона-2024/25 в АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    Ранее во встрече 37-го тура «горожане» одолели «Борнмут» со счетом 3:1.

    «К сожалению, мы не смогли добыть три очка в игре с "Саутгемптоном". Если бы не тот матч, уже сейчас лигочемпионская задача была бы решена. В воскресенье у нас встреча с непростым соперником. Мы отправляемся в Лондон с целью одержать победу и обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» идет 3-м в таблице после 37 матчей, набрав 68 очков. В 38-м туре клуб в гостях встретится с «Фулхэмом».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определить сильнейшего в основное время?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Локомотив» завоюет Кубок Гагарина при родных трибунах
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Црвена Звезда» не заметит «Войводину»
  • «Войводина» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Войводина — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рублев — Энгель
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Большова — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры