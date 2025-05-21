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    Франции объявила состав на «Финал четырех» Лиги наций УЕФА

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    Тренерский штаб сборной Франции опубликовал состав на на решающие игры Лиги наций УЕФА.

    Франция
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    Франция

    Состав Франции
    Федерация футбола Франции

    Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).

    Защитники: Лоик Баде («Севилья»), Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Пьер Калюлю («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Клеман Ленгле («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»).

    Полузащитники: Маттео Гендузи («Лацио»), Ману Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Чуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

    Нападающие: Брадли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Коло Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркюс Тюрам («Интер»).

    В полуфинале французам предстоит встреча с Испанией, она состоится 5 июня. Матч за третье место и финал пройдут 8 июня.

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