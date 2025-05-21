Франции объявила состав на «Финал четырех» Лиги наций УЕФА

Тренерский штаб сборной Франциина на решающие игры Лиги наций УЕФА.

Состав Франции Федерация футбола Франции

Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники: Лоик Баде («Севилья»), Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Пьер Калюлю («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Клеман Ленгле («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»).

Полузащитники: Маттео Гендузи («Лацио»), Ману Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Чуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Брадли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Коло Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркюс Тюрам («Интер»).

В полуфинале французам предстоит встреча с Испанией, она состоится 5 июня. Матч за третье место и финал пройдут 8 июня.