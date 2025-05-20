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    Кепа Аррисабалага«Манчестер Сити» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция.
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    Уилсон: С досадой вижу состав команды, если я не в старте «Ньюкасла»

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    Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон высказался о своем будущем в английской команде.

    Каллум Уилсон
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    Каллум Уилсон

    «Мне комфортно. В финансовом плане, к счастью, я стабилен, проблем нет. Знаю, что по-прежнему способен кормить семью.

    Знаю себе цену и до сих пор голоден до игры. Понимаю, что Алекс Исак забивает голы, но все равно с досадой вижу состав команды, если я не в старте. Это позволяет мне понять, что я ещё не готов уйти из футбола.

    Я бы хотел покинуть футбол до того, как он покинет меня, ни за что не позволю травме себя остановить. Нахожусь в оптимальной форме уже на протяжении четырёх с половиной месяцев, но и отыграл я только 250-300 минут, что огорчает, ведь не хочется, чтобы последние годы карьеры просто прошли мимо. Особенно когда трудился на протяжении всего пути.

    Это новая ситуация для меня, но я просто наслаждаюсь жизнью и футболом, играю с улыбкой. А там — будь что будет», — приводит слова Уилсона The High Performance Podcast.

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