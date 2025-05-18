Всё решит последний тур: «Ноттингем» мечтает о Лиге Чемпионов

Это был невероятно нервный во всех смыслах матч. «Ноттингем Форест» выиграл у «Вест Хэма» в игре, где добавленное время стало кошмаром длиною в вечность. И теперь команда Нуну Эшпириту Санту — всего в шаге от невозможного. Осталось одно последнее испытание — «Челси».

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Ноттингем Форест 1:2 Голы: 0:1 Морган Гиббз-Уайт (11'), 0:2 Никола Миленкович (61'), 1:2 Джаррод Боуэн (86') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Жан-Клер Тодибо, Макс Килман, Аарон Крессвел (Эдсон Альварес, 58'), Владимир Цоуфаль, Аарон Ван-Биссака, Джеймс Уорд-Праус (Карлос Солер, 59'), Родригес Гидо (Никлас Фуллкруг, 58'), Мохаммед Кудус (Луис Гильерме, 79'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek (Лукас Пакета, 58') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Морган Гиббз-Уайт (Данило Оливейра, 83'), Николас Домингес (Райан Йейтс, 90'), Эллиот Андерсон (Каллум Хадсон-Одои, 83'), Ибраим Сангаре (Морато, 83'), Ола Эйна, Крис Вуд, Энтони Эланга (Жота Силва, 90') Предупреждения: Владимир Цоуфаль (45 + 2'), Эллиот Андерсон (52'), Родригес Гидо (57'), Лукас Пакета (76'), Жан-Клер Тодибо (90'), Эдсон Альварес (90 + 15'), Мурилло (90 + 15'), Морато (90 + 15'), Карлос Солер (90 + 16')

С первых секунд стало ясно: этот матч будет особенным. Перед игрой футболисты «Ноттингема» вышли на разминку в футболках с именем и номером Тайво Авоньи — форварда, недавно перенёсшего экстренную операцию после столкновения со штангой в игре с «Лестером». Команда играла за него — и это чувствовалось в каждом подкате, в каждой затяжке времени, в каждом взгляде после свистка.

Вест Хэм — Ноттингем Форест gettyimages.com

Гиббс-Уайт был первым, кто превратил это состояние в результат. Ошибка Ареоля — дикая и необъяснимая. Француз, играя в Эдерсона, зачем-то покатил мяч в направлении Родригеса под давлением. Гиббс-Уайт оказался проворнее, перехватил, и уже через секунду пустые ворота «Вест Хэма» принимали мяч.

Радость, скорбь, ответственность — всё смешалось в его праздновании, когда он поднял футболку с девятым номером и поцеловал её, обращаясь к лежащему в больнице другу.

Вест Хэм — Ноттингем Форест gettyimages.com

Миленкович удваивает преимущество

Игра могла уравновеситься — «Вест Хэм» смотрелся живо на старте, особенно через правый фланг, где навязчивый Владимир Цоуфал лез вперёд. Но после перерыва — снова удар от «Фореста». На этот раз — удар по нервам стадиона.

Опасный штрафной от Эланги полетел в толпу, откуда мяч срикошетил от спины Миленковича, ударился о штангу и залетел в сетку. Но не тут-то было — VAR решил вмешаться. Целых шесть минут арбитры выясняли: мешал ли Гиббс-Уайт, стоящий в офсайде, игре вратаря.

Вест Хэм — Ноттингем Форест globallookpress.com

Трибуны охватил гул. Нуну нервно ходил по кромке. Но в итоге победил здравый смысл — гол засчитали. 2:0, и «Форест» вдруг оказался в шаге от чуда.

«Вест Хэм» отвечает, а потом устраивает настоящий апокалипсис

К чести «молотобойцев», они не сдались. Поттер бросил в бой всех, кто мог оживить атаку: Пакета, Солер, Фюллькруг. Команда перестала бояться, начала комбинировать, стала накатывать на ворота соперника.

И за четыре минуты до конца основного времени эта волна накрыла оборону «Фореста»: Морaто, вышедший на замену, неудачно выбил мяч, Пакета навесил, а Боуэн поразил цель мощным ударом с лёта. Великолепный мяч — и тревожный звоночек.

Вест Хэм — Ноттингем Форест globallookpress.com

Тут началась самая напряжённая и нервная фаза игры. Табло показало 11 минут добавленного времени, но по факту игра шла все 16 — с перерывами на стычки, карточки, паузы и спасения. Фюллькруг бил головой, Селс спасал, игроки сшибались, эмоции кипели. Один из самых ярких эпизодов — потасовка сразу после свистка, в которой Цоуфал, в своей последней домашней игре за «Вест Хэм», получил жёлтую карточку за разговоры.

Судьба — в руках. Или ногах. Финальный аккорд — против «Челси»

Победа на «Лондон Стэдиум» стала для «Ноттингем Фореста» первой в последних пяти матчах. И при этом — самой важной. Теперь у команды 65 очков, столько же — у «Манчестер Сити», а «Астон Вилла», «Челси» и «Ньюкасл» впереди всего на одно очко. Судьба путёвки в Лигу чемпионов — в их руках. Или, точнее, ногах.

Вест Хэм — Ноттингем Форест globallookpress.com

Последний матч — дома, против прямого конкурента. Против «Челси», который тоже бьётся за пятёрку. Победа даст «Форесту» шанс на футбольную сказку, как минимум — участие в самом престижном турнире Европы. Это был бы невероятный итог для клуба, который ещё два года назад играл в Чемпионшипе.

Календарь и таблица АПЛ

Но даже если это не удастся — «Форест» уже доказал, что достоин уважения. Он играет не только за очки, но и за своих. За травмированных, за болельщиков, за город и за себя. И, кажется, это куда важнее, чем сухой факты игры в Лиге Чемпионов.