«Ростов» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составына матч 29-го тура российской Премьер-лиги.

«Ростов»: Одоевский, Лангович, Игнатов, Радченко, Сако, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Азнауров, Колтаков, Шамонин.

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

Матч между этими командами стартует сегодня, 18-го мая в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 28-и туров в РПЛ «Ростов» занимает 8-е место в таблице с 38-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции с 60-ю баллами.