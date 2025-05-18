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    «Ростов» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ

    «Ростов» — «Зенит»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Зенита» на матч 29-го тура российской Премьер-лиги.

    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
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    Александр Соболев — нападающий «Зенита»

    «Ростов»: Одоевский, Лангович, Игнатов, Радченко, Сако, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Азнауров, Колтаков, Шамонин.

    «Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

  • «Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  • Онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами стартует сегодня, 18-го мая в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 28-и туров в РПЛ «Ростов» занимает 8-е место в таблице с 38-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции с 60-ю баллами.

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