Ростов — Зенит: прогноз на РПЛ, ставка на матч за 2.45

18 мая в 29-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Ростов» и «Зенит». Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: ростовчане являются крепким середняком текущего сезона и уже ни за что не борются.

«Желто-синие» смогли набрать 38 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Коллектив из Ростова-на-Дону имеет практически одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей — 40:41.

Последние матчи: среди недели ростовская команда победила «Спартак» (2:1) и вышла в Суперфинал Кубка России.

До этого команда с берегов Дона проиграла «Рубину» (0:1) и сыграла вничью с «Химками» (1:1) и «Локомотивом» (1:1) в чемпионате.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим же «Ростов» смог выиграть у «Факела» (2:0) в РПЛ.

Не сыграют: травмирован лишь Эяд Эль-Аскалани.

Состояние команды: подопечные Джонатана Альбы уже решили все задачи в чемпионате страны и могут его просто доигрывать. Сейчас главной целью «Ростова» является Кубок. Команда уже вышла в финал и может претендовать на трофей, поскольку потом такой возможности может уже и не быть.

«Зенит»

Турнирное положение: питерцы продолжают упорную борьбу за чемпионский титул.

«Сине-бело-голубые» сейчас располагаются на втором месте с 60 очками и отстают от лидирующего «Краснодара» лишь на один балл.

Питерская команда в 28 матчах смогла забить 54 мяча, а пропустила всего 18.

Последние матчи: зенитовцы среди недели неожиданно проиграли ЦСКА (0:2, 3:4 по пенальти) и покинули Кубок России.

До этого коллектив из Санкт-Петербурга смог победить «Динамо» Мх (1:0) и «Пари НН» (2:1) в чемпионате страны.

Перед этим же чемпионы последних шести лет сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

Не сыграют: травмированы Вячеслав Караваев и Вендел.

Состояние команды: подопечным Сергея Семака некуда отступать. «Зенит» обязан выигрывать два оставшихся матча чемпионата и надеяться на то, что «Краснодар» потеряет очки. Только в таком случае «Зенит» вновь станет чемпионом.

В целом, сейчас все зависит не от «Зенита». Последние два тура определят судьбу команды, после чего станет понятно, провальный он или удачный.

Прогноз Андрея Канчельскиса

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от матча «Ростов» — «Зенит»:

Здесь все зависит от «Ростова», захочет ли бороться за инициативу, по силам ли ему это. На мой взгляд, нет. Состав? Думаю, ближе к варианту чемпионата против Махачкалы. Ну, и Глушенков, чувствую, сыграет с первых минут. Его креатив нужен в таком матче и должно уже где-то прорвать. Прогноз? 0:2. Андрей Канчельскис

Полный разбор топ-матчей 29-го тура РПЛ от Андрей Канчельскиса и Дмитрия Дерунца можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

«Ростов» проиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

«Зенит» проиграл только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах

в последней очной игре «Зенит» переиграл «Ростов» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.20, а победа «Ростова» — в 6.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Зениту» нужна только победа, а «Ростов» начнет подготовку к Суперфиналу Кубка, поэтому питерцы должны побеждать.

Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.45.

Прогноз: обе команды почти всегда забивают, поэтому и тут мяч должен побывать в ворота обеих команд.

Ставка: обе забьют за 1.92.