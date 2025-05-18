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    Ростов — Зенит: прогноз на РПЛ, ставка на матч за 2.45

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Зенит»
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    Максим Глушенков («Зенит»)
    18 мая в 29-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Ростов» и «Зенит». Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Мая 2025 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: ростовчане являются крепким середняком текущего сезона и уже ни за что не борются.

    «Желто-синие» смогли набрать 38 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

    Ростов — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Ростова-на-Дону имеет практически одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей — 40:41.

    Последние матчи: среди недели ростовская команда победила «Спартак» (2:1) и вышла в Суперфинал Кубка России.

    До этого команда с берегов Дона проиграла «Рубину» (0:1) и сыграла вничью с «Химками» (1:1) и «Локомотивом» (1:1) в чемпионате.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим же «Ростов» смог выиграть у «Факела» (2:0) в РПЛ.

    Не сыграют: травмирован лишь Эяд Эль-Аскалани.

    Состояние команды: подопечные Джонатана Альбы уже решили все задачи в чемпионате страны и могут его просто доигрывать. Сейчас главной целью «Ростова» является Кубок. Команда уже вышла в финал и может претендовать на трофей, поскольку потом такой возможности может уже и не быть.

    «Зенит»

    Турнирное положение: питерцы продолжают упорную борьбу за чемпионский титул.

    «Сине-бело-голубые» сейчас располагаются на втором месте с 60 очками и отстают от лидирующего «Краснодара» лишь на один балл.

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    • Питерская команда в 28 матчах смогла забить 54 мяча, а пропустила всего 18.

    Последние матчи: зенитовцы среди недели неожиданно проиграли ЦСКА (0:2, 3:4 по пенальти) и покинули Кубок России.

    До этого коллектив из Санкт-Петербурга смог победить «Динамо» Мх (1:0) и «Пари НН» (2:1) в чемпионате страны.

    Перед этим же чемпионы последних шести лет сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

    Не сыграют: травмированы Вячеслав Караваев и Вендел.

    Состояние команды: подопечным Сергея Семака некуда отступать. «Зенит» обязан выигрывать два оставшихся матча чемпионата и надеяться на то, что «Краснодар» потеряет очки. Только в таком случае «Зенит» вновь станет чемпионом.

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    В целом, сейчас все зависит не от «Зенита». Последние два тура определят судьбу команды, после чего станет понятно, провальный он или удачный.

    Прогноз Андрея Канчельскиса

    Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от матча «Ростов» — «Зенит»:

  • Здесь все зависит от «Ростова», захочет ли бороться за инициативу, по силам ли ему это. На мой взгляд, нет. Состав? Думаю, ближе к варианту чемпионата против Махачкалы. Ну, и Глушенков, чувствую, сыграет с первых минут. Его креатив нужен в таком матче и должно уже где-то прорвать. Прогноз? 0:2.
  • Андрей Канчельскис

    • Полный разбор топ-матчей 29-го тура РПЛ от Андрей Канчельскиса и Дмитрия Дерунца можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» проиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • «Зенит» проиграл только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре «Зенит» переиграл «Ростов» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.20, а победа «Ростова» — в 6.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Зениту» нужна только победа, а «Ростов» начнет подготовку к Суперфиналу Кубка, поэтому питерцы должны побеждать.

    Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.45.

    Прогноз: обе команды почти всегда забивают, поэтому и тут мяч должен побывать в ворота обеих команд.

    Ставка: обе забьют за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ростов — Зенит?

    Матч Ростов — Зенит состоится 18 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ростов — Зенит?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Зенита с форой-1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ростов — Зенит?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Зенита с форой-1,5» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов — Зенит?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ростов — Зенит?

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.20, а победа «Ростова» — в 6.30.

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