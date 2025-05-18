Ростов — Зенит: прогноз на РПЛ, ставка на матч за 2.45

Ростов
Зенит
«Ростов»
Турнирное положение: ростовчане являются крепким середняком текущего сезона и уже ни за что не борются.
«Желто-синие» смогли набрать 38 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.
Ростов — Зенит: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Ростова-на-Дону имеет практически одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей — 40:41.
Последние матчи: среди недели ростовская команда победила «Спартак» (2:1) и вышла в Суперфинал Кубка России.
До этого команда с берегов Дона проиграла «Рубину» (0:1) и сыграла вничью с «Химками» (1:1) и «Локомотивом» (1:1) в чемпионате.
Перед этим же «Ростов» смог выиграть у «Факела» (2:0) в РПЛ.
Не сыграют: травмирован лишь Эяд Эль-Аскалани.
Состояние команды: подопечные Джонатана Альбы уже решили все задачи в чемпионате страны и могут его просто доигрывать. Сейчас главной целью «Ростова» является Кубок. Команда уже вышла в финал и может претендовать на трофей, поскольку потом такой возможности может уже и не быть.
«Зенит»
Турнирное положение: питерцы продолжают упорную борьбу за чемпионский титул.
«Сине-бело-голубые» сейчас располагаются на втором месте с 60 очками и отстают от лидирующего «Краснодара» лишь на один балл.
Питерская команда в 28 матчах смогла забить 54 мяча, а пропустила всего 18.
Последние матчи: зенитовцы среди недели неожиданно проиграли ЦСКА (0:2, 3:4 по пенальти) и покинули Кубок России.
До этого коллектив из Санкт-Петербурга смог победить «Динамо» Мх (1:0) и «Пари НН» (2:1) в чемпионате страны.
Перед этим же чемпионы последних шести лет сыграли вничью с «Динамо» (1:1).
Не сыграют: травмированы Вячеслав Караваев и Вендел.
Состояние команды: подопечным Сергея Семака некуда отступать. «Зенит» обязан выигрывать два оставшихся матча чемпионата и надеяться на то, что «Краснодар» потеряет очки. Только в таком случае «Зенит» вновь станет чемпионом.
В целом, сейчас все зависит не от «Зенита». Последние два тура определят судьбу команды, после чего станет понятно, провальный он или удачный.
Прогноз Андрея Канчельскиса
Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис
Полный разбор топ-матчей 29-го тура РПЛ от Андрей Канчельскиса и Дмитрия Дерунца можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- «Ростов» проиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах
- «Зенит» проиграл только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах
- в последней очной игре «Зенит» переиграл «Ростов» со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.20, а победа «Ростова» — в 6.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 1.77Пари НН — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.05Кристал Пэлас — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.65Арсенал — Ньюкасл: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Зениту» нужна только победа, а «Ростов» начнет подготовку к Суперфиналу Кубка, поэтому питерцы должны побеждать.
Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.45.
Прогноз: обе команды почти всегда забивают, поэтому и тут мяч должен побывать в ворота обеих команд.
Ставка: обе забьют за 1.92.