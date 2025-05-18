«Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция

До матча
18:55 Сегодня «Зенит» не сможет рассчитывать на Вендела и Караваева — оба игрока выбыли из-за травм. У «Ростова» по той же причине матч пропустит Эль-Аскалани.
18:50 У «Ростова» крайне неудачная статистика в матчах против «Зенита». Безвыигрышная серия «жёлто-синих» в очных встречах длится уже почти шесть лет. За этот период «Ростов» 9 раз уступил и лишь 4 раза сыграл вничью.
Стартовые составы
«Ростов»: Одоевский, Лангович, Игнатов, Радченко, Сако, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Азнауров, Колтаков, Шамонин
«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро
«Ростов»
«Ростов» завершает сезон без турнирной мотивации — «желто-синие» занимают восьмую строчку в таблице РПЛ и уже точно не поднимутся выше седьмого места. В активе команды 38 очков после 28 туров: 10 побед, 8 ничьих и 10 поражений при разнице мячей 40:41.
Тем не менее, на неделе подопечные Хонатана Альбы добились важнейшего результата — в четверг «Ростов» обыграл «Спартак» в Москве (2:1) и вышел в Суперфинал Кубка России, где 1 июня сразится с ЦСКА за трофей.
В чемпионате России «желто-синие» не выигрывают уже три тура подряд. После ничьих с «Локомотивом» (1:1) и «Химками» (1:1) ростовчане уступили «Рубину» (0:1) в крайнем матче.
«Зенит»
«Зенит» не имеет права на осечку, если рассчитывает навязать борьбу за чемпионство. Поражение поставит крест на шансах догнать «Краснодар» в таблице. Теоретически петербуржцы могут сыграть и вничью, но тогда в заключительном туре им необходимо обязательно обыгрывать «Ахмат» и надеяться, что «быки» уступят московскому «Динамо».
Сейчас у команды Сергея Семака 60 очков после 28 матчей — 18 побед, 6 ничьих и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 54:18.
В минувшую среду «Зенит» завершил выступление в Кубке России, уступив ЦСКА в серии пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ. Зато в чемпионате команда набрала форму — беспроигрышная серия насчитывает уже семь матчей. В последнем туре «сине-бело-голубые» минимально обыграли в гостях махачкалинское «Динамо» (1:0) благодаря точному удару Нино.
Личные встречи
В матче первого круга «Зенит» отправил пять безответных мячей в ворота «желто-синих» (5:0).
Команды также встречались в полуфинале Кубка России Пути РПЛ. Оба матча остались за «Зенитом» — 1:0 в Ростове и 2:0 в Санкт-Петербурге.
В 10-ти последних встречах «Зенит» выиграл 6 раз и 4 раза была зафиксирована ничья.