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    «Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит»

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    «Зенит»
    «Ростов» и «Зенит» сыграют между собой в матче 29-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Зенит :
    Ростов: Даниил Одоевский, Герман Игнатов, Андрей Лангович, Максим Радченко, Умар Сако, Хорен Робертович Байрамян, Алексей Колтаков, Константин Кучаев, Алексей Сутормин, Имран Азнауров, Антон Шамонин Зенит: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич, Юрий Горшков, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Луис Энрике, Максим Глушенков, Педро Родригес, Александр Соболев

    До матча

    18:55 Сегодня «Зенит» не сможет рассчитывать на Вендела и Караваева — оба игрока выбыли из-за травм. У «Ростова» по той же причине матч пропустит Эль-Аскалани.

    18:50 У «Ростова» крайне неудачная статистика в матчах против «Зенита». Безвыигрышная серия «жёлто-синих» в очных встречах длится уже почти шесть лет. За этот период «Ростов» 9 раз уступил и лишь 4 раза сыграл вничью.

    Стартовые составы

    «Ростов»: Одоевский, Лангович, Игнатов, Радченко, Сако, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Азнауров, Колтаков, Шамонин

    «Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро

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    «Ростов»

    «Ростов» завершает сезон без турнирной мотивации — «желто-синие» занимают восьмую строчку в таблице РПЛ и уже точно не поднимутся выше седьмого места. В активе команды 38 очков после 28 туров: 10 побед, 8 ничьих и 10 поражений при разнице мячей 40:41.

    Тем не менее, на неделе подопечные Хонатана Альбы добились важнейшего результата — в четверг «Ростов» обыграл «Спартак» в Москве (2:1) и вышел в Суперфинал Кубка России, где 1 июня сразится с ЦСКА за трофей.

    В чемпионате России «желто-синие» не выигрывают уже три тура подряд. После ничьих с «Локомотивом» (1:1) и «Химками» (1:1) ростовчане уступили «Рубину» (0:1) в крайнем матче.

    «Зенит»

    «Зенит» не имеет права на осечку, если рассчитывает навязать борьбу за чемпионство. Поражение поставит крест на шансах догнать «Краснодар» в таблице. Теоретически петербуржцы могут сыграть и вничью, но тогда в заключительном туре им необходимо обязательно обыгрывать «Ахмат» и надеяться, что «быки» уступят московскому «Динамо».

    Сейчас у команды Сергея Семака 60 очков после 28 матчей — 18 побед, 6 ничьих и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 54:18.

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  • 16/05/2025

    • В минувшую среду «Зенит» завершил выступление в Кубке России, уступив ЦСКА в серии пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ. Зато в чемпионате команда набрала форму — беспроигрышная серия насчитывает уже семь матчей. В последнем туре «сине-бело-голубые» минимально обыграли в гостях махачкалинское «Динамо» (1:0) благодаря точному удару Нино.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Зенит» отправил пять безответных мячей в ворота «желто-синих» (5:0).

    Команды также встречались в полуфинале Кубка России Пути РПЛ. Оба матча остались за «Зенитом» — 1:0 в Ростове и 2:0 в Санкт-Петербурге.

    В 10-ти последних встречах «Зенит» выиграл 6 раз и 4 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» с коэффициентом 2.45.

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