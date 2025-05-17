Мареска: «Челси» действовал очень агрессивно до конца

Главный тренер «Челси»прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Мы были уверены в своих силах, потому что я знаю, как сложно играть против "Манчестер Юнайтед". Мы ожидали очень сложную игру. Соперники играли очень хорошо. Я никогда не видел, чтобы "Манчестер Юнайтед" был таким агрессивным — они были сильны в моментах один на один, и это было очень сложно.

Я думаю, что без мяча мы сыграли фантастически. "Челси" действовал очень агрессивно до конца, мы пытались прессинговать выше, и я думаю, что заслужили победу в игре. Приятно работать над чем-то, а затем так забивать», — цитирует BBC Мареску.

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«Челси» набрал 66 очков и идет 4-м в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» находится на 16-й строчке, опережая зону вылетов на 17 очков.