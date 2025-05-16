Махачкалинское «Динамо» получило лицензию на участие в следующем сезоне РПЛ

Махачкалинское «Динамо» успешно прошло обязательную процедуру лицензирования и получило допуск к участию в МИР РПЛ в сезоне-2025/26.

Об этом сообщила пресс-служба клуба, отметив, что лицензия была получена с первого раза. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов ранее отмечал, что у «Динамо» нет проблем с инфраструктурой и финансами, и клуб стабильно выполняет требования РФС по лицензированию.

На данный момент «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 27 очков после 28 туров. Клуб ещё не гарантировал себе сохранение прописки в высшем дивизионе, но сохраняет хорошие шансы остаться в РПЛ по итогам сезона.

Прогнозы и ставки на РПЛ

В ближайшем туре махачкалинцы сыграют на выезде с «Ахматом» 18 мая.