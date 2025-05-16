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    Эдди Хау: Я хотел бы думать, что игроки счастливы в клубе

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    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау выразил разочарование по поводу множества слухов о возможном уходе нападающего Александера Исака.

    Александер Исак
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    Александер Исак

    «Это разочаровывает, потому что я не понимаю, почему наших игроков связывают с другими клубами. Я хотел бы думать, что игроки счастливы здесь. Думаю, клуб движется в правильном направлении, чтобы конкурировать в АПЛ», цитирует Хау издание The Mirror.

    Руководство «Ньюкасла» и лично Хау не намерены расставаться с Исаком, считая его ключевым игроком для построения конкурентоспособной команды. Форвардом интересен «Арсеналу» и «Ливерпулю».

    В текущем сезоне Исак забил 24 гола во всех турнирах. Его трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 100 миллионов евро.

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