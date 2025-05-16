Эдди Хау: Я хотел бы думать, что игроки счастливы в клубе

Главный тренервыразил разочарование по поводу множества слухов о возможном уходе нападающего

«Это разочаровывает, потому что я не понимаю, почему наших игроков связывают с другими клубами. Я хотел бы думать, что игроки счастливы здесь. Думаю, клуб движется в правильном направлении, чтобы конкурировать в АПЛ», цитирует Хау издание The Mirror.

Руководство «Ньюкасла» и лично Хау не намерены расставаться с Исаком, считая его ключевым игроком для построения конкурентоспособной команды. Форвардом интересен «Арсеналу» и «Ливерпулю».

В текущем сезоне Исак забил 24 гола во всех турнирах. Его трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 100 миллионов евро.