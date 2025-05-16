«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция

«Астон Вилла» и «Тоттенхэм» встретятся в третий раз в нынешнем сезоне. За ходом матча между командами в рамках 37-го тура АПЛ вы можете следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Ян Матсен, Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Амаду Онана, Марко Асенсио, Джон МакГинн, Морган Роджерс, Олли Уоткинс Тоттенхэм: Антонин Кински, Серхио Регилон, Бен Дэвис, Кевин Дансо, Джед Спенс, Майки Мур, Папе Сарр, Арчи Грей, Матис Тель, Сон Хын Мин, Вильсон Одобер

Ход матча

7' Макгин подбирает мяч после потери Спенса рядом со штрафной и бьет выше ворот!

6' «Астон Вилла» разыгрывает аут и доводит комбинацию до удара по воротам от Уоткинса — прямо в руки Антонину Кински.

5' Сон Хын Мин забегал по правому флангу и ворвался с мячом после навеса по флангу от партнера, но кореец не смог хорошо ударить по воротам Мартинеса. Мяч в руках аргетинца.

4' «Вилла» с первых минут захватила контроль за мячом, но пока бирмингемцы далеки до опасного момента, будто находятся в ожидании ошибок от защиты «Тоттенхэма».

1' Матч начался! Игроки «Тоттенхэма» развели мяч с центра поля

До матча

21:25 Матч в Бирмингеме обслужит бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом.

21:20 В составе «Виллы» также три изменения — Джон Макгин, Пау Торрес и Ян Матсен выйдут с первых минут в старте. Джейкоб Рэмзи пропускает матч из-за удаления игре прошлого тура против «Борнмута».

21:14 «Тоттенхэм» провел три замены по сравнению с прошлым матчем в АПЛ — на поле у шпор появятся с перывых минут Сон Хын Мин и Мики Мур, вышедшие на замену в матче против «Кристал Пэласа», а также появится Серхио Регилон.

Стартовые составы

«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Пау Торрес, Ян Матсен, Морган Роджерс, Бубакар Камара, Амаду Онана, Джон Макгинн, Марко Асенсио, Олли Уоткинс.

«Тоттенхэм»: Антонин Кински, Джед Спенс, Кевин Дансо, Бен Дэвис, Серхио Регилон, Пап Матар Сарр, Арчи Грэй, Уилсон Одоберт, Мики Мур, Матис Тель, Сон Хын Мин

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, уступая 5-ю строчку в АПЛ «Челси» — у обеих команд по 63 очка. После вылета в полуфинале Кубка Англии от «Кристал Пэласа» (0:3), «вилланы» два раза подряд одержали минимальные победы над «Фулхэмом» и «Борнмутом» с одинаковым счетом 1:0.

Как писали выше, Унаи Эмери занимают 6-е место в турнирной таблице при 18 победах, 9 ничьих и 9 поражений после 36-ти туров. Разница мячей положительная — 56 забитых и 49 пропущенных.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» в текущем сезоне АПЛ играют из рук вон плохо и уже на протяжении пяти встреч подряд не могут одержать победу. В предыдущем туре лондонцы потерпели поражение дома от «Кристал Пэлас» со счетом 0:2. «Тоттенхэм» занимает 17-е место в АПЛ с38 очками при 11 победах, 5 ничьих и 20 поражений, но при всем этом разница мячей положительная — 63:59.

Главный матч сезона для «Тоттенхэма» впереди — команда Анге Постекоглу сыграет в среду в финале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» и в случае победы может квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Личные встречи

Команды встречались в текущем сезоне два раза — в первом круге АПЛ «шпоры» выиграли у бирмингемцев со счетом 4:1, а в 1/16 Кубка Англии уже «Астон Вилла» взяла верх над лондонцами — 2:1.

В последних десяти встречах между соперниками не было зафиксировано ни одной ничьей, но все же соблюдается равенство — по пять побед у каждой из команд.