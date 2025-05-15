Ожидание длиной в полвека: «Болонья» крушит «Милан» и берет Кубок Италии

Симметрия обмана: 3:1 в пятницу, 0:1 в среду
Пять дней назад «Милан» уверенно разобрался с этим же соперником в рамках Серии А. Победа 3:1 на «Сан-Сиро» вселяла уверенность, будто класс возьмет свое и в финале. Но Кубок не про класс. Кубок — про момент, про характер, про тот единственный удар, который решает всё.
Уже на 3-й минуте «Милан» мог выйти вперед: Рафаэль Леау закружил Лукуми и отдал мяч под удар Хименесу — но молодой защитник промахнулся. Это был первый тревожный звоночек: «россонери» создавали моменты, но не доводили до результата.
«Болонья» же не суетилась. Она терпела. И ждала. Мог забивать Орсолини, мог отличиться Кастро. А за «Милан» мог — и должен был — Йович. Ощущалась нарастающая тревога: что если это снова один из тех вечеров, когда у «Милана» ничего не пойдет?
Лукаш Скорупский провел один из тех матчей, которые делают вратаря легендой клуба. В первом тайме — двойной сейв: сначала от рикошета после навеса Хименеса, а затем в прыжке среагировал на удар Йовича в упор. Этот момент стал зеркалом всего матча: «Милан» был близко, бил опасно, но не смертельно.
Итальяно выстроил оборону с хладнокровием хирурга. Каждый отскок, каждый подкат, каждое перекрытие зон — «Болонья» была дисциплинированна до фанатизма.
Момент истины от Ндойе
На 53-й минуте, когда матч, казалось, уходит в зону итальянской шахматной ничьей, произошел момент, в котором сошлось всё. Орсолини попытался прорваться по флангу, но был накрыт Тео Эрнандесом. Мяч отскочил к Ндойе, и тут началась магия.
Ндойе не стал паниковать. Он взял паузу, дождался движения защитника, сместился вправо и хлестко пробил мимо Меньяна. Мяч влетел в сетку — и в этот момент за воротами «Милана» взорвался красно-синий сектор: «Болонья» вела в финале Кубка Италии. Впервые с 1974-го года.
Консейсау бросает всё в бой — и проигрывает
Сержиу Консейсау, явно не желая повторения судьбы проигранного финала, моментально реагировал. На поле одновременно вышли Сантьяго Хименес, Кайл Уокер и Жоау Фелиш — смена всей атакующей оси. Казалось, что вот-вот сработает. Но не сработало.
Хименес не был точен, как в пятничной встрече, Фелиш мазал после скидок Рейндерса, а Уокер даже не успел по-настоящему влиться в ритм. Единственный шанс был у Фофана — в проходе он выкатил мяч на Йовича, но и тот попал в сетку с внешней стороны.
Взлёт и падение
Для «Болоньи» это не просто трофей. Это билет в Лигу Европы, участие в Суперкубке Италии, новая ступень в проекте Винченцо Итальяно. Команда, которую в начале сезона не воспринимали всерьез, закончила май с медалями на шее и вечным моментом в истории клуба.
Для «Милана» — это крах. Кубок был последней возможностью пробиться в Европу на следующий сезон. В Серии А остается два тура, а клуб — на восьмом месте, вне зоны еврокубков. Если и будет Лига Европы, то только через ошибки «Ромы» или «Лацио». И это после всех инвестиций, прихода Консейсау, трансферов и амбиций.