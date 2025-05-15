Ожидание длиной в полвека: «Болонья» крушит «Милан» и берет Кубок Италии

51 год. Столько времени прошло с того дня, как «Болонья» в последний раз поднимала над головой Кубок Италии. Вечером 14 мая на «Стадио Олимпико» в Риме эти годы ожидания, боли и забвения улетучились в один миг, когда швейцарец Дан Ндойе пробил Майка Меньяна и принес «россоблу» долгожданный триумф. Команда Винченцо Итальяно вписала свое имя в историю, а «Милан» — в очередную хронику собственных неудач.

Футбол. Италия. Кубок Милан — Болонья 0:1 Гол: 0:1 Дан Ндой (53') Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Кайл Уолкер, 62'), Страхиня Павлович, Алекс Хименес (Жоау Фелиш, 62'), Тео Эрнандес, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана (Тэмми Абрахам, 88'), Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 88'), Рафаэл Леау, Лука Йович (Сантьяго Хименес, 62') Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Эмиль Хольм (Давиде Калабрия, 76'), Джованни Фаббиан (Томмазо Побега, 69'), Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 80'), Дан Ндой (Йенс Одгор, 80'), Риккардо Орсолини (Николо Казале, 69') Предупреждения: Фикайо Томори (38'), Льюис Фергюсон (43'), Кристиан Пулишич (45 + 2'), Джованни Фаббиан (57'), Джон Лукуми (74')

Симметрия обмана: 3:1 в пятницу, 0:1 в среду

Пять дней назад «Милан» уверенно разобрался с этим же соперником в рамках Серии А. Победа 3:1 на «Сан-Сиро» вселяла уверенность, будто класс возьмет свое и в финале. Но Кубок не про класс. Кубок — про момент, про характер, про тот единственный удар, который решает всё.

Уже на 3-й минуте «Милан» мог выйти вперед: Рафаэль Леау закружил Лукуми и отдал мяч под удар Хименесу — но молодой защитник промахнулся. Это был первый тревожный звоночек: «россонери» создавали моменты, но не доводили до результата.

Рафа Леау globallookpress.com

«Болонья» же не суетилась. Она терпела. И ждала. Мог забивать Орсолини, мог отличиться Кастро. А за «Милан» мог — и должен был — Йович. Ощущалась нарастающая тревога: что если это снова один из тех вечеров, когда у «Милана» ничего не пойдет?

Лукаш Скорупский провел один из тех матчей, которые делают вратаря легендой клуба. В первом тайме — двойной сейв: сначала от рикошета после навеса Хименеса, а затем в прыжке среагировал на удар Йовича в упор. Этот момент стал зеркалом всего матча: «Милан» был близко, бил опасно, но не смертельно.

Итальяно выстроил оборону с хладнокровием хирурга. Каждый отскок, каждый подкат, каждое перекрытие зон — «Болонья» была дисциплинированна до фанатизма.

Лукаш Скорупский globallookpress.com

Момент истины от Ндойе

На 53-й минуте, когда матч, казалось, уходит в зону итальянской шахматной ничьей, произошел момент, в котором сошлось всё. Орсолини попытался прорваться по флангу, но был накрыт Тео Эрнандесом. Мяч отскочил к Ндойе, и тут началась магия.

Ндойе не стал паниковать. Он взял паузу, дождался движения защитника, сместился вправо и хлестко пробил мимо Меньяна. Мяч влетел в сетку — и в этот момент за воротами «Милана» взорвался красно-синий сектор: «Болонья» вела в финале Кубка Италии. Впервые с 1974-го года.

Дан Ндойе globallookpress.com

Консейсау бросает всё в бой — и проигрывает

Сержиу Консейсау, явно не желая повторения судьбы проигранного финала, моментально реагировал. На поле одновременно вышли Сантьяго Хименес, Кайл Уокер и Жоау Фелиш — смена всей атакующей оси. Казалось, что вот-вот сработает. Но не сработало.

Милан — Болонья globallookpress.com

Хименес не был точен, как в пятничной встрече, Фелиш мазал после скидок Рейндерса, а Уокер даже не успел по-настоящему влиться в ритм. Единственный шанс был у Фофана — в проходе он выкатил мяч на Йовича, но и тот попал в сетку с внешней стороны.

Взлёт и падение

Для «Болоньи» это не просто трофей. Это билет в Лигу Европы, участие в Суперкубке Италии, новая ступень в проекте Винченцо Итальяно. Команда, которую в начале сезона не воспринимали всерьез, закончила май с медалями на шее и вечным моментом в истории клуба.

Милан — Болонья globallookpress.com

Для «Милана» — это крах. Кубок был последней возможностью пробиться в Европу на следующий сезон. В Серии А остается два тура, а клуб — на восьмом месте, вне зоны еврокубков. Если и будет Лига Европы, то только через ошибки «Ромы» или «Лацио». И это после всех инвестиций, прихода Консейсау, трансферов и амбиций.