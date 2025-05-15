«ПСЖ» нацелился на форварда «Боруссии» Д

Французскийлетом хочет усилить свой состав нападающим дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси.

В трансферных списках главного тренера парижан Луиса Энрике 29-летний форвард идет под первым номером.

Известно, что в контракте Гирасси предусмотрены отступные в размере 70 млн евро для некоторых клубов, в числе которых нет «ПСЖ».

При этом Гирасси не горит желания покидать «Боруссию», где чувствует себя очень комфортно. Всего в этом сезоне гвинеец сыграл за «шмелей» 44 матча, забил в них 33 мяча и сделал 6 ассистов. Трансферная цена нападающего сейчас составляет 40 млн евро.