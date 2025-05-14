Схватка «Краснодара» и «Зенита» за золото РПЛ, рывок из Первой лиги в элиту

Кампания 2024/2025 близится к развязке в двух эшелонах российского футбола, оставляя перед финишем множество открытых вопросов. Разберем сохраняющиеся интриги, решение которых выпало на финальные встречи Российской Премьер-лиги и Первой лиги.

РПЛ

Чемпионские баталии

Судьба главного трофея РПЛ, как и годом ранее, находится в подвешенном состоянии за два тура до окончания розыгрыша первенства. Правда, если сравнивать минувший сезон, то уменьшилось количество реальных претендентов на медали высшей пробы, сократив участников гонки до двух — «Краснодара» и «Зенита».

«Спартак», долгое время преследовавший «черно-зеленых» и «сине-бело-голубых», забуксовал в весенней части кампании и сошел с чемпионской дистанции. Подопечные Деяна Станковича скатились на пятую строчку и могут вовсе остаться без наград по итогам сезона 2024/2025.

Неожиданный подъем совершил ЦСКА, имеющий серию из двенадцати матчей подряд без поражений и взобравшийся на пьедестал Премьер-лиги.

Чисто теоретически «армейцы» обладают шансами навязать борьбу за вершину турнирной таблицы, разжившись 55 баллами и отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть пунктов. Однако развитие событий, при которых дружина Марко Николича заберет золотые награды, выглядит чем-то из области фантастики — «быки» и клуб с берегов Невы обязаны уступить в обеих поединках, а ЦСКА нужен стопроцентный результат и лучшая разница забитых/пропущенных, чем у южан.

ЦСКА — «Краснодар» fckrasnodar.ru

Наиболее вероятно, что потолком для «красно-синих» в текущей кампании РПЛ останется третья строчка. Слишком поздно москвичи включили максимальные обороты, добравшись до оптимальных кондиций весной и превратившись в машину по набору очков.

За два тура до финиша верхушка турнирной таблицы чемпионата России имеет следующий вид:

Лидеры таблицы РПЛ 1. «Краснодар» (61 балл)

2. «Зенит» (60 баллов)

3. ЦСКА (55 баллов)

Как уже говорили выше, «армейцы» навряд ли составят компанию «Краснодару» и «Зениту» в противостоянии за главный трофей РПЛ, поэтому сконцентрируемся больше на календаре южан и питерцев.

«Краснодар»

Вставлять палки себе в колеса на важнейшем отрезке сезона превратилось в любимое занятие «черно-зеленых». Подопечные Мурада Мусаева крайне валидольно проводят последние матчи, заставляя усомниться в психологическом настрое команды.

Выезд в Махачкалу к «Динамо» едва не стал фатальным — лишь спасение Агкацева после назначенного в компенсированное время пенальти сохранило «Краснодару» три очка. Нервным вышел домашний поединок против «Рубина», когда уверенный контроль со счетом 2:0 на протяжении большей части игры сменил мандраж после пропущенного на 83-й минуте гола от Ильи Рожкова.

Поводом для радости оставалась осечка «Зенита» во встрече с московским «Динамо» — ничья 1:1 позволила южанам оторваться от дружины Сергея Семака на 4 балла.

Белая полоса «Краснодара» подошла к концу в 28-м туре Премьер-лиги, где непреодолимым препятствием стал набравший ход ЦСКА. «Черно-зеленые» выглядели беззубо на фоне оппонентов, нанеся лишь один удар в створ ворот Игоря Акинфеева.

Закономерное поражение со счетом 0:1 позволило «Зениту» снова приблизиться к «быкам» на расстояние вытянутой руки и добавило градус чемпионской схватке. Для завоевания исторического трофея «Краснодару» необходимо полагаться только на собственные силы, достигая максимального результата в двух заключительных матчах.

Мурад Мусаев fckrasnodar.ru

17 мая подопечных Мусаева ожидает гостевая встреча против «Оренбурга», кажущаяся с первого взгляда легкой прогулкой. Тем не менее оренбуржцы до сих пор надеются зацепиться за зону стыковых матчей, и игра с «быками» для них сродни матчу жизни.

Финальным аккордом для «Краснодара» станет битва с московским «Динамо», которая в минувшем году предопределила имя чемпиона России. Тогда «черно-зеленым» удалось одолеть столичный клуб и завоевать серебро — повторение успеха может позволить южанам встать на ступеньку выше и сместить «Зенит» с трона РПЛ.

«Зенит»

Юбилей в 2025 празднует клуб из Северной столицы, но множество подарков получают его конкуренты из-за участившихся неудач «сине-бело-голубых». Последнюю подножку «Зениту» поставило «Динамо», отобравшее два балла у него, правда фиаско «Краснодара» против ЦСКА снова позволило питерцам сократить отставание всего до одного пункта.

Нельзя сказать, что дружина Семака напоминает бесперебойно работающий механизм — последние победы добываются, скрипя зубами. Поймавший кураж Никита Медведев едва не остановил «Зенит» в его родных стенах, визит в Махачкалу к «Динамо» также закончился минимальным триумфом 1:0.

Тем не менее даже немного разобранный питерский клуб выглядит куда более уверенно на фоне занервничавшего «Краснодара», что гарантирует интересную концовку РПЛ.

Более простой календарь, кажется, выпал «сине-бело-голубым» — им предстоит выезд к «Ростову», который решил все задачи на сезон и забронировал место в середине таблицы. Однако с другой стороны такое избавление от оков позволяет ростовчанам действовать без лишних нервов и играть в свое удовольствие, что заставит «Зенит» приложить больше усилий для достижения положительного результата.

«Зенит» fc-zenit.ru

Пересекут финишную черту питерцы в родных пенатах, куда приедет борющийся за выживание «Ахмат». Подопечные Сергея Ташуева, безусловно, настроены на то, чтобы покинуть зону стыков, поэтому мотивации в Санкт-Петербурге им будет не занимать. Матч 30-го тура между «Зенитом» и «Ахматом» имеет все шансы превратиться в судьбоносный для обеих футбольных коллективов.

Борьба за выживание

Обезопасить себя от вылета заблаговременно стало непосильной задачей сразу для нескольких клубов Российской Премьер-лиги. Хуже всех с заданием справился «Факел», который гарантированно покинет элитный дивизион и отправится покорять Первую лигу.

Чуда после назначения Игоря Шалимова на тренерский мостик воронежцев не произошло — команда упала на самое дно турнирной таблицы и при любых раскладах не поднимется в зону переходных матчей. Единственным достижением «Факела» под руководством 56-летнего специалиста стала прерванная безголевая серия во встрече с «Рубином», по остальным показателям полная катастрофа, которая привела к тому, что как минимум на год Воронеж лишился большого футбола.

По проторенной воронежцами дорожке могут последовать сразу несколько клубов, замыкающих пелотон чемпионата России:

Зона вылета таблицы РПЛ 11. «Динамо» Махачкала (27 баллов)

12. «Химки» (26 баллов)

13. «Пари НН» (26 баллов)

14. «Ахмат» (24 балла)

15. «Оренбург» (19 баллов)

16. «Факел» (16 баллов)

Один прямой билет в Первую лигу уже достался «Факелу», второй отправится команде, которая останется на пятнадцатой строчке. Зашкаливающая плотность внизу турнирной таблицы не исключает рокировки на тринадцатом и четырнадцатом местах, определяющих участников стыковых поединков.

«Динамо» Махачкала

Четыре поражения кряду превратили относительно безоблачное положение махачкалинцев в заставляющее понервничать — преимущество над группой преследования растаяло и на данном этапе составляет всего один балл.

Фортуна словно бы оставила подопечных Хасанби Биджиев под занавес сезона, хотя качество игры «Динамо» оставляет по большей части положительные рецензии. Чего только стоит драма во встрече с «Краснодаром», когда махачкалинцы почти перевернули ход поединка и едва не поставили лидера РПЛ в тупик.

Календарь и таблица РПЛ

Реабилитироваться за череду неудач предстоит в ближайшем туре, где «Динамо» ожидает принципиальный матч против находящегося рядом «Ахмата». Поставленная на карту прописка в элите добавляет особую атмосферу битве дружин Биджиева и Ташуева.

Дома и стены помогают — проверить данную теорию «Динамо» может в 30-м туре, ожидая приезда «Ростова».

«Химки»

Получив финансовые гарантии от президента РПЛ Александра Алаева, игроки подмосковного клуба отложили забастовку и принялись выгрызать необходимые очки для сохранения прописки. В последних матчах «Химки» расписали сразу три мировые ничьи, доказав, что пациент скорее жив, чем мертв.

Магомед Адиев, взваливший на собственные плечи тяжелую ношу, пока держит «красно-черных» над зоной стыков и претендует на звание лучшего пожарного второй год кряду — в прошлом сезоне ему удалось спасти «Ахмат».

Завершать героическую миссию 47-летнему наставнику предстоит во встречах с «Рубином» и «Спартаком».

«Пари НН»

Нижегородцы неожиданно преобразились в последних турах российского первенства — видимо только угроза вылета приводит их в чувства. Подопечные Виктора Гончаренко в 26-м туре обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание, засушив «Ахмат» на домашнем поле.

Затем «Пари НН» едва не совершил сенсацию в Санкт-Петербурге, ведя в счете против «Зенита» вплоть до 54-й минуты. Дубль Александра Соболева испортил планы нижегородцам, выдохшимся в конце матча после длительной осады собственных владений питерцами.

Виктор Гончаренко fcnn.ru

Бенефис Хуана Боселли, оформившего покер в ворота «Крыльев Советов», стал украшением 28-го тура РПЛ, а итоговая победа со счетом 5:2 должна окрылить «Пари НН» на дальнейшие достижения.

Разжиться еще тремя очками дружина Гончаренко имеет возможность уже в грядущем поединке с беспросветным аутсайдером «Факелом». Заканчивать Виктор Михайлович будет на некогда родной «ВЭБ Арене», где гостеприимство от ведущего борьбу за тройку ЦСКА вовсе не гарантировано.

«Ахмат»

Грозненцам не привыкать проворачивать фокус с чудесным преображением в финальной стадии розыгрыша РПЛ и выбираться даже из зоны стыков, однако в текущем сезоне все идет не по плану. Подопечные Ташуева сменили восьмиматчевую беспроигрышную серию на череду из четырех поединков кряду без побед, на которые пришлись сразу три поражения.

«Ахмат» застрял на 14-й строчке, и при стечении обстоятельств ему грозит даже прямой вылет из высшего дивизиона. Матчи против махачкалинского «Динамо» и «Зенита» совсем не внушают уверенность в наборе хоть каких-то баллов, поэтому морально поклонники «Ахмата» должны готовиться к переходным встречам.

«Оренбург»

Весной оренбуржцы сложили полномочия худшей команды Российской Премьер-лиги и показали зубы, заработав уже одиннадцать очков против восьми в первой части сезона. Вот только включилась дружина Владимира Слишковича слишком поздно и, складывается ощущение, что вторая путевка в Первую лигу после «Факела» достанется именно ей.

Подписать приговор «Оренбургу» в 29-м туре готовится «Краснодар», стремящийся к чемпионскому титулу. Поражение от «быков» перечеркнет даже призрачные шансы оренбуржцев оказаться в стыках, поэтому последний матч с «Рубином», скорее всего, окажется формальностью.

Первая лига

Противостояние за повышение в классе

«Балтика», сверкнувшая в прошлом сезоне в Кубке России, удручающе провела розыгрыш РПЛ и отправилась в Первую лигу, при этом пообещав скорейшее возвращение. Как видим, калининградцы сдержали слово и после великолепного перформанса завоевали прямую путевку в элиту.

«Балтика» fc-baltika.ru

Перекроив прошлым летом полностью состав и назначив в сентябре на тренерский мостик Андрея Талалаева, «Балтика» помчалась на вершину. Балтийцы выдали впечатляющую серию без поражений, составившую двадцать поединков подряд, из которых в 15 команда отпраздновала победу.

Клуб пользуется популярностью в фанатской среде, что подтверждает посещаемость матча 31-го тура против «Торпедо» — поддержать любимцев собралось сразу тридцать тысяч зрителей. Такие возвращения пойдут Российской Премьер-лиге только на пользу.

Составить компанию «Балтике» в высшем дивизионе российского футбола могут следующие клубы:

Лидеры таблицы Первой лиги 2. «Торпедо» (61 балл)

3. «Черноморец» (58 баллов)

4. «Сочи» (57 баллов)

5. «Урал» (53 балла)

Напомним, что второй прямой билет в РПЛ получит команда, занявшая вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Третьему и четвертому место выпадет испытание переходными матчами с клубами Премьер-лиги.

«Торпедо»

«Автозаводцы», выглядевшие грозно в первой половине кампании, сбавили обороты в весенней части, после чего гневные стрелы незамедлительно полетели в адрес главного тренера Олега Кононова. 59-летний наставник, желающий вернуть статус элитного и востребованного специалиста, не пустил ситуацию на самотек и вернул подопечных на победную тропу.

Авансов ему добавила выездная виктория над лидером «Балтикой», которая напомнила о мощи «Торпедо» в нынешнем сезоне. «Черно-белые» должны доводить дело до логического завершения и оформлять камбэк в РПЛ без лишних нервов, в частности стыковых поединков.

Олег Кононов torpedo.ru

Помешать в этом им может «Сочи», также нацелившийся на выход в Премьер-лигу, — очное противостояние южан и «автозаводцев» состоится в 33-м туре Первой лиги. Финальным штрихом для «Торпедо» станет встреча с КАМАЗом, находящимся во второй половине таблицы.

«Черноморец»

Возможное повышение в классе «Черноморца» уже сопровождается рядом препятствий, главным из которых является несоответствие стадиона «Центральный» категории РФС-1. Клуб из Новороссийска даже не стал подавать заявку на лицензирование арены и ищет варианты для проведения поединков в случае пополнения рядов РПЛ, среди которых фигурирует стадион «Фишт» в Сочи.

Однако сочинцы также претендуют на выход в Премьер-лигу, дыша в спину «Черноморцу». Любопытно, что встреча двух южных клубов выпадает на последний тур, добавляя масла в огонь перипетий Первой лиги. Ранее «Черноморцу» предстоит выезд в Нижнекамск к «Нефтехимику», провалившему текущий сезон.

«Сочи»

Еще один неудачник прошлого сезона чемпионата России мечтает осуществить быстрый камбэк, обойдясь без тренерских рокировок после вылета и доверившись таланту Роберта Морено. Испанский специалист проходит тернии Первой лиги с высоко поднятой головой и поставленный им стиль прижился в рядах «барсов».

Календарь и таблица ФНЛ

Проверка на прочность ждет «Сочи» на финише кампании — сперва в гости приедет вернувшее оптимальную форму «Торпедо», после состоится выезд в Новороссийск к «Черноморцу». Если сочинцам удастся выгрызть шесть пунктов в этих противостояниях, то, как минимум, путевка в стыки окажется в их кармане.

«Урал»

«Шмели» вплоть до 29-го тура держались в тройке лидеров Первой лиги, отставая от «Торпедо» лишь на два балла. Очная их встреча победителя не выявила и закончилась ничьей 1:1, однако вызвала продолжительный сбой в системе подопечных Олега Шатова.

Поражения от «Балтики» 2:5 и от «Родины» 2:3 спустили «оранжево-черных» с небес на землю и отбросили за пределы зоны стыковых матчей. Как для клуба, претендующего на попадание в РПЛ, «Урал» пропускает слишком много, что превратилось в краеугольный камень провальных результатов последних поединков.

Вернуть положительный настрой «шмелям» удалось после виктории над «Уфой» со счетом 2:1, далее им предстоит игра с еще одним клубом из подвала — «Тюменью». Завершать сезон клубу из Екатеринбурга предстоит матчем против «СКА-Хабаровска», который хоть на данном этапе и отстает от «Урала» всего на три очка, но потерял любую возможность вклиниться в розыгрыш путевок в РПЛ и не против испортить расклады «оранжево-черным».

Борьба за выживание

Зона вылета таблицы Первой лиги 15. «Уфа» (32 балла)

16. «Тюмень» (27 баллов)

17. «Алания» (26 баллов)

18. «Сокол» (26 баллов)

Среди представленного квартета остается выяснить троих неудачников, которые начнут следующий сезон на просторах ФНЛ-2. На фоне остальных выделяется «Уфа», имеющая пятиочковый отрыв, в то время как положение «Тюмени», «Алании» и «Сокола» выглядит крайне удручающе.

«Уфа»

Дружина Омари Тетрадзе, не славящаяся надежностью оборонительных редутов, внезапно одержала две сухие победы над «Шинником» и «Нефтехимиком» в 30-м и 31-м турах соответственно.

Таким образом «Уфа» обеспечила хороший задел перед зоной вылета и в оставшихся двух турах ей необходимо набрать всего два балла, чтобы наверняка остаться в Первой лиге. Соперничать «горожане» будут с тульским «Арсеналом» и «Ротором».

«Тюмень»

Тюменцы прокатили собственных поклонников на эмоциональных качелях в текущей кампании, пройдя путь от беспросветного аутсайдера до кандидата на сохранение прописки во втором дивизионе российского футбола.

Однако поражение от «Сокола» 0:1 и ничья с «Чайкой» 1:1 сильно пошатнули надежды на продолжение выступлений в Первой лиге. Подопечных Игоря Меньщикова спасет лишь чудо, для которого требуются победы над «Уралом» и «Енисеем» и фиаско «Уфы» в заключительных турах.

«Алания»

Владикавказцев настигли финансовые проблемы в нынешней кампании, что, естественно, сказалось на результатах команды. Окончательно «красно-желтые» оружие не сложили и продолжают иногда огрызаться, разгромив в 31-м туре «Чайку» 3:0.

«Алания» — «СКА-Хабаровск» vk.com/fcalania

Тем не менее уверенная победа для нынешней «Алании» выступает скорее исключением из правил, чем закономерным итогом. Дружина Спартака Гогниева следом получила целую охапку мячей от «СКА-Хабаровск», закрепившись в статусе самой пропускающей команды Первой лиги (47 голов).

Закончить муки «барсов» могут КАМАЗ либо «Нефтехимик» — для вылета в ФНЛ-2 «Алании» достаточно проиграть один матч либо однажды сыграть вничью.

«Сокол»

Аналогичная картина сложилась в расположении саратовского клуба, для которого любая потеря очков окажется фатальной. Тренерские перестановки по ходу сезона не оправдали ожиданий — черногорец Младен Кашчелан пока не сумел поднять команду со дна Первой лиги.

У «Сокола» осталось два экзамена на просторах второго дивизиона, которые примут «Шинник» и «Чайка». Учитывая общие выступления саратовцев, не удивимся, что их ждет незачет и прощание с Первой лигой.