Освобожденные. Футболисты РПЛ, которым летом грозит безработица

Предстоящее лето подведет черту в отношениях многих футбольных исполнителей с их клубами. Выделим семерку значимых игроков Российской Премьер-лиги, которые по завершении сезона могут получить статус свободных агентов.

Артем Дзюба («Акрон»)

нападающий, 36 лет, 1,8 млн евро

В прошлом году Дзюба под занавес летнего трансферного окна подписал контракт с дебютантом РПЛ — тольяттинским «Акроном». Как показал нынешний сезон, нападающий не прогадал.

Ему удалось в 22 матчах забить 10 голов, отдать 7 голевых передач и, тем самым, добиться вызова в сборную России. Благодаря этому Артем стал многократным рекордсменом, побив достижения Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова.

Предстоящим летом срок контракта между Дзюбой и «Акроном», который по итогам сезона сохранил прописку в Премьер-Лиге, истекает. Обе стороны заявляли о своих пожеланиях продолжить сотрудничество, но на данный момент соответствующие бумаги не подписаны. Так что будущее Дзюбы может принять самые различные сценарии развития.

Федор Смолов («Краснодар»)

нападающий, 35 лет, 1,5 млн евро

Федор Смолов globallookpress.com

Летом 2024 года Смолов вернулся в «Краснодар», где провёл свои лучшие сезоны в карьере. Фёдором двигало желание играть в футбол, реализоваться на поле (чего ему не хватало в московском «Динамо»), и он выражал готовность к конкуренции с Джоном Кордобой.

Но по итогу в спортивном плане сезон для форварда не удался: 24 матча (в среднем, 34 мин. за игру), 4 гола, 4 передачи. По последней информации, опубликованной в СМИ, нападающий устал жить в Краснодаре, где не работает аэропорт, и запланировал переезд в Москву.

Следовательно, он откажется от возможности воспользоваться опцией продления контракта с «Краснодаром» на еще один сезон и будет ждать предложения от столичных клубов. В случае их отсутствия Смолов может закончить карьеру.

Тем более, Фёдору есть чем заняться вне поля. Его подкаст сумел стать популярным интернет-шоу, поэтому он, якобы, задумался о том, чтобы начать полноценную карьеру шоумена.

Георгий Джикия («Химки»)

центральный защитник, 31 год, 2,5 млн евро

Георгий Джикия globallookpress.com

Уйдя из «Спартака», бывший капитан сборной России все лето 2024 года потратил на поиски новой команды для себя и нашёл ее лишь в последний день трансферного окна в лице подмосковных «Химок».

Скомканная предсезонка и травма в октябре стали причинами того, что Георгий только к зимнему перерыву занял место в основном составе команды (на данный момент провёл 17 матчей, без результативных действий, с 2 жёлтыми карточками).

Заключенное на один сезон соглашение предусматривает возможность его продления на еще один год, однако, скорее всего, сторона игрока откажется от нее.

«Химки» несколько месяцев задерживали выплаты футболистам и тренерам, накопили многомилионные долги, в связи с чем РПЛ ввела внешнее управление клубом, и очень сильно рискуют не получить лицензию для участия в следующем сезоне.

Агент футболиста, Владимир Кузьмичев, прямо заявил, что беседует с другими клубами по поводу возможного перехода. При этом акцент именно на клубах РПЛ они не делают и допускают варианты с зарубежными клубами (из Турции, Азии).

Миралем Пьянич (ЦСКА)

центральный полузащитник, 35 лет, 2,5 млн евро

Миралем Пьянич globallookpress.com

Подписание «армейцами» в сентябре 2024 года бывшего игрока «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» безусловно стало одним из главных событий завершающегося сезона РПЛ.

Однако до зимнего перерыва этот трансферный ход со стороны красно-синих скорее вызывал критику: возрастной хавбек, видимо, после двух лет выступления в ОАЭ был не готов к РПЛ и не показывал приемлемый уровень футбола.

Однако после зимних сборов и рестарта сезона Пьянич вместе со всей командой прибавил и стал играть лучше. Правда, это не нашло отражения на показателях индивидуальной статистики: 21 матч, 2 голевые передачи, 4 желтые карточки.

Контракт между боснийским футболистом и московским клубом был рассчитан на один сезон и включал опцию пролонгации на еще один сезон. Со слов генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, переговоры об активации этой опции будут проведены по окончании чемпионата.

Но замечание функционера о том, что Пьянич приносит пользу команде, а его вклад очень весом, дает основание полагать, что сотрудничество будет продлено.

Рифат Жемалетдинов (ЦСКА)

атакующий полузащитник, 28 лет, 2,5 млн евро

Рифат Жемалетдинов globallookpress.com

Завершив сезон-2023/24, Жемалетдинов покинул московский «Локомотив» и, будучи свободным агентом, подписал с ЦСКА контракт по схеме «1+1». Этому во многом способствовал тот факт, что «армейцев» в июне 2024 года возглавил экс-наставник красно-зеленых Марко Николич.

От подписания Рифата на Песчаной улице ожидали усиления обоймы. Это и получили — хавбек чередовал матчи с выходом в старте и на замену. Впечатление от игры полузащитника осенью немного смазала мышечная травма. Тем не менее, на свой счёт он записал 28 матчей (в среднем, 35,5 мин. за игру), 2 гола, 4 передачи, 1 предупреждение.

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Владимир Кузьмичев, агент футболиста, заявил о наличии у «армейского» клуба заинтересованности в продолжении сотрудничества. При этом окончательное решение, скорее всего, будет принято после последней игры сезона.

Фабиан Бальбуэна («Динамо» Москва)

центральный защитник, 33 года, 2,8 млн евро

Фабиан Бальбуэна globallookpress.com

Бальбуэна в своё время стал солидным по меркам РПЛ приобретением московского «Динамо». Всё-таки не часто в Россию приезжает из Английской Премьер-Лиги (точнее, из «Вест Хэма») опытный футболист, в праймовом возрасте (29 лет), будучи действующим игроком своей национальной команды.

Парагваец последние два года выводит бело-голубых на поле с капитанской повязкой. Но его контракт с клубом истекает ближайшим летом, и, по информации «СЭ», динамовцы не планируют его продление. Фабиан стал чаще допускать ошибки, влияющих на результат.

Более того, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров публично выразил своё недовольство тем, что защитник пропускает слишком много игр команды по причине неготовности.

Клубы РПЛ могут обратиться к 33-летнему игроку с предложением о заключении контракта, но им серьёзно интересуются команды из Южной Америки, поэтому, скорее всего, Бальбуэна по завершению сезона отправится ближе к родине.

Милан Гайич (ЦСКА)

правый защитник, 29 лет, 4 млн евро

Милан Гайич globallookpress.com

Милан Гайич является еще одним примером того, как ЦСКА умеет совершать отличные трансферы по соотношению цены и качества: его подписали летом 2022 года в качестве свободного агента, после чего провел на поле в составе «армейцев» почти 8,5 тысяч минут, отлично отрабатывая как на правом, так и на левом флангах.

Но с приходом Марко Николича в ЦСКА сербский футболист чаще оставаться в запасе.

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С учетом истекающего летом контракта Гайич не раз заявлял, что желает остаться в ЦСКА. Однако похоже это желание не является обоюдным. По информации инсайдера Ивана Карпова, если клуб сумеет найти на рынке ему более перспективную замену на вырост, то соглашение не будет продлено.

В этом случае серб вряд ли долго останется без клуба — им интересуется несколько зарубежных клубов, например, турецкий «Истанбул Башакшехир».