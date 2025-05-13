Источник: Вирц провел переговоры с Гвардиолой

Полузащитниквместе с родителями провел переговоры с главным тренеромв Манчестере, сообщает Sport Bild.

По информации источника, после диалога с наставником «горожан», Вирц вместе с семьей вернулся в Германию. Отец футболиста отказался давать комментарии по поводу переговоров с «Сити».

Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить 150 млн. евро за немецкого футболиста.

Вирц в текущем сезоне провел 44 встерчи во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Действующий контракт футболиста с леверкузенцами действителен до лета 2027-го года.