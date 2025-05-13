Холанн подвел итоги сезона-2024/25

Форвард «Манчестер Сити»высказался о сезоне-2024/25.

Сейчас клуб находится на 4-й строчке в таблице. 17 мая «Сити» сыграет в финале Кубка Англии против «Кристал Пэлас»

«Оправдание можно найти во всем — травмы, часты травмы, плохие времена — но в конечном итоге мы недостаточно хорошо играли. В нас не было этого спортивного голода. Я был недостаточно хорош, недостаточно хорошо помогал команде.

Наш клуб установил определенные стандарты, и эта планка настолько высока, что этот сезон можно считать катастрофическим, и этим все сказано. В следующем сезоне нам нужно найти что-то внутри себя, чтобы провести успешный сезон», — сказал Холанн ESPN.

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Холанн в нынешнем сезоне провел 41 матч, забил 30 мячей и сделал 4 ассиста.