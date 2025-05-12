ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек Маддалена против Белала МухаммадаМинус чемпион из команды Хабиба. Мухаммад оказался не готов к боксу Маддалены
    Все новости спорта

    Джорджио Маркетти: Надеюсь в Италии найдется пять стадионов для проведения Евро

    Футбол Футбол Италии ФИФА УЕФА
    Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти выразил серьезную обеспокоенность состоянием стадионов в Италии и их готовностью к проведению международных турниров.

    Джорджио Маркетти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джорджио Маркетти

    Мы надеемся, что Италия сможет что-то изменить, сделав стадионы современными и удобными, которыми они не являются сегодня. До чемпионата Европы еще много времени, поэтому я не могу себе представить, что у Италии не окажется пять стадионов, соответствующих требованиям«, — цитирует Маркетти La Gazetta Dello Sport.

    Проблема носит системный характер: на данный момент только один стадион в стране — "Альянц Стэдиум" в Турине — соответствует стандартам УЕФА для Евро-2032. Остальные объекты, включая такие знаковые арены, как "Сан-Сиро" в Милане и "Олимпико" в Риме, нуждаются в серьезной реконструкции или даже строительстве новых стадионов.

    За год после получения права на проведение турнира существенного прогресса не произошло, и УЕФА отмечает отсутствие утвержденных и профинансированных проектов по модернизации большинства арен.

    В заявке Италии на Евро-2032 фигурируют десять стадионов, но только пять из них будут окончательно выбраны к 2026 году.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нижегородцы доставят проблемы «Крыльям»
  • «Пари НН» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Бергамаски проведут удачную охоту на «волков»
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Швеция добьется успеха в игре с финнами
  • Финляндия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чехия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Ковентри
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фис — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры