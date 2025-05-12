Джорджио Маркетти: Надеюсь в Италии найдется пять стадионов для проведения Евро

Заместитель генерального секретаря УЕФАвыразил серьезную обеспокоенность состоянием стадионов в Италии и их готовностью к проведению международных турниров.

Мы надеемся, что Италия сможет что-то изменить, сделав стадионы современными и удобными, которыми они не являются сегодня. До чемпионата Европы еще много времени, поэтому я не могу себе представить, что у Италии не окажется пять стадионов, соответствующих требованиям«, — цитирует Маркетти La Gazetta Dello Sport.

Проблема носит системный характер: на данный момент только один стадион в стране — "Альянц Стэдиум" в Турине — соответствует стандартам УЕФА для Евро-2032. Остальные объекты, включая такие знаковые арены, как "Сан-Сиро" в Милане и "Олимпико" в Риме, нуждаются в серьезной реконструкции или даже строительстве новых стадионов.

За год после получения права на проведение турнира существенного прогресса не произошло, и УЕФА отмечает отсутствие утвержденных и профинансированных проектов по модернизации большинства арен.

В заявке Италии на Евро-2032 фигурируют десять стадионов, но только пять из них будут окончательно выбраны к 2026 году.