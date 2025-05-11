Тудор: Нам не хватило минуты, чтобы забрать три очка

Главный тренерподвел итог матча против(1:1).

«Нужно похвалить ребят, есть сожаление — нам не хватило минуты, чтобы забрать три очка. Мы провели конкретный матч, возьмем это очко и сосредоточимся на тех, кто вернется на неделе после всех трудностей, которые у нас были.

Каждый матч нужно готовить по максимуму с теми, кто есть. Посмотрим, кто восстановится — у нас нет трех защитников, это кризис. Йылдыз вернется, посмотрим на остальных. Как я уже сказал, мы есть, другие тоже рядом, но сегодня мы показали менталитет большой команды», — цитирует Тудора клубная пресс-служба.

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После этого матча обе команды набрали по 64 очка. «Ювентус» поднялся на 4-е место, «Лацио» занимает 5-ю строчку, и борьба за путёвки в Лигу чемпионов обостряется.