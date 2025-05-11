Талалаев: На 99% мы останемся на первом месте, но главное, что на 100% мы в РПЛ

Главный тренервысказался о досрочном выходе команды в РПЛ по итогам сезона.

«Когда приглашали на работу и подписывали контракт, руководители поставили задачу выйти в премьер‑лигу. Мы максималисты, будем идти до конца, но сказывается напряжение. В матче против "Черноморца" было не очень хорошее качество игры, но был достигнут результат, который позволяет нам уже начать радоваться.

Думаю, что на 99% мы останемся на первом месте, но главное, что на 100% мы в РПЛ, с чем поздравляю болельщиков, поклонников футболистов, работников клуба и всех, кто хочет видеть "Балтику" в премьер‑лиге», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

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Напомним, что «Балтика» сыграла вничью с «Черноморцем» (0:0) и стала недосягаемой для преследователей.