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    Тренер «Спартака» Сакич: Все свистки были в пользу «Динамо»

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    Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич остался недоволен судейством в матче 28-го тура против московского «Динамо» (0:2) и считает, что автор первого гола Хорхе Карраскаль не должен был выходить на поле против красно-белых.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Все эпизоды были в пользу "Динамо". Это не умаляет заслуг соперника, нужно отдать им должное. Но даже эпизод с пенальти можно было посмотреть. И первый гол нам забил футболист, которого в принципе не должно было быть на поле. Это достаточно серьезные вещи. Больше нечего добавить», — сказал Сакич «Матч ТВ».

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    В 27-м туре Карраскаль получил красную карточку в игре против «Крыльев Советов», но позже был оправдан по решению КДК РФС и получил возможность выйти на поле в игре против «Спартака».

    Сакич давал послематчевое интервью вместо Деяна Станковича, так как тот сорвал голос во время матча.

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