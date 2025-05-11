Тренер «Спартака» Сакич: Все свистки были в пользу «Динамо»

Тренер московского «Спартака»остался недоволен судейством в матче 28-го тура против московского «Динамо» (0:2) и считает, что автор первого гола Хорхе Карраскаль не должен был выходить на поле против красно-белых.

«Все эпизоды были в пользу "Динамо". Это не умаляет заслуг соперника, нужно отдать им должное. Но даже эпизод с пенальти можно было посмотреть. И первый гол нам забил футболист, которого в принципе не должно было быть на поле. Это достаточно серьезные вещи. Больше нечего добавить», — сказал Сакич «Матч ТВ».

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В 27-м туре Карраскаль получил красную карточку в игре против «Крыльев Советов», но позже был оправдан по решению КДК РФС и получил возможность выйти на поле в игре против «Спартака».

Сакич давал послематчевое интервью вместо Деяна Станковича, так как тот сорвал голос во время матча.