«Наполи» потерял очки в матче с «Дженоа»

Лидер чемпионата Италииупустил победу в матче 36-го тура с— 2:2.

На 15-й минуте счет открыл Ромелу Лукаку с передачи Скотта Мактоминея.

«Грифоны» отыгрались на 32-й минуте после автогола Алекса Мерета.

На 64-й минуте Джакомо Распадори снова вывел вперед «Наполи», но на 84-й минуте защитник «Дженоа» Йохан Васкес снова сравнял счет и принес одно очко своей команде.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Дженоа 2:2 Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (15'), 1:1 Алекс Мерет (автогол) (32'), 2:1 Джакомо Распадори (64'), 2:2 Хоан Васкес (84') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Матиас Оливера, Леонардо Спинаццола, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 13'), Скотт МакТоминай, Маттео Политано (Давид Нерес, 88'), Ромелу Лукаку, Джакомо Распадори (Филип Биллинг, 80') Дженоа: Бенджамин Сигрист, Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Себастиан Отоа (Маттья Бани, 69'), Стефано Сабелли (Алессандро Дзаноли, 78'), Мортен Френнруп, Патрицио Мазини, Андреа Пинамонти, Витор Оливейра (Лиор Каса, 69'), Жуниор Мессьяс (Аарон Мартин, 59'), Honest Ahanor (Лоренсо Вентурино, 78') Предупреждения: Хоан Васкес (45'), Витор Оливейра (58'), Филип Биллинг (90')

«Наполи» продолжает лидировать с 78 очками. «Дженоа» (40) идет на 13-м месте.