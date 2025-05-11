Ролан Гусев: Сыграли дисциплинированно и победили «Спартак»

И.о. главного тренера московского «Динамо»рассказал за счет чего его команде удалось победить московский «Спартак» (2:0) в игре 28-го тура РПЛ.

«В первую очередь огромное спасибо ребятам. Они выполнили все то, что планировали на неделе, что им заявляли. Были некоторые шероховатости, но в целом мы довольны игрой. Некоторые вещи были совсем в новизну, например, кое‑какие перестроения в обороне, Переживали, будут ли футболисты успевать. Но ребята молодцы, успевали перестраиваться. Во втором тайме чуть отдали инициативу, играли по счету.

В перерыве ни в коем случае не говорили, что надо удерживать счет. Говорили, что надо продолжать в том же духе. Конечно, нам бы хотелось играть активнее, но и "Спартак" начал играть активнее. Сыграли дисциплинированно и победили. Мы постоянно работаем над стандартами. Есть люди, которые у нас достают детали и кое‑какие нюансы. Это срабатывает.

Для нас важно побеждать в оставшихся матчах. В плане игры есть куда двигаться. Понимаю, над чем надо работать, что надо улучшать и закреплять. Будем работать», — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Голы в составе бело-голубых забили Хорхе Карраскаль с пенальти и Данил Глебов. Сейчас «Динамо» идет на 4-м месте в таблице РПЛ с 53 очками. В 29-м туре команда сыграет дома с «Акроном».