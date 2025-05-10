1-й таймАтлетико — Реал СосьедадОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джулиано Симеоне«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Нино: Победный гол за «Зенит» очень многое для меня значит

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Динамо-Махачкала
    Защитник «Зенита» Нино прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

    Нино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нино

    «Это особенное чувство после очень сложной игры и невероятно важной для нашей команды победы. Мы прекрасно понимали, что нам нужны три очка, и то, что мой гол помог Зениту выполнить эту задачу, очень много значит для меня», — приводит слова Нино пресс-служба клуба.

    Матч прошёл в Каспийске и стал для петербуржцев седьмым подряд без поражений в чемпионате. Единственный гол на 37-й минуте забил сам Нино, замкнув головой подачу с углового от Педро.

    После этой победы «Зенит» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» всего один балл.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Реал» выдадут результативный матч
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
  • Команды организуют голевую феерию?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Спартак» отберет очки у «Динамо»?!
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 11 мая
  • Завтра в 19:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торино — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Германия — Казахстан
  • Хоккей
  • Завтра в 17:20
    •  2.35
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры