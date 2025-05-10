Нино: Победный гол за «Зенит» очень многое для меня значит

Защитникпрокомментировал победу своей команды над махачкалинским(1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Это особенное чувство после очень сложной игры и невероятно важной для нашей команды победы. Мы прекрасно понимали, что нам нужны три очка, и то, что мой гол помог Зениту выполнить эту задачу, очень много значит для меня», — приводит слова Нино пресс-служба клуба.

Матч прошёл в Каспийске и стал для петербуржцев седьмым подряд без поражений в чемпионате. Единственный гол на 37-й минуте забил сам Нино, замкнув головой подачу с углового от Педро.

После этой победы «Зенит» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» всего один балл.