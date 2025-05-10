Центральный матч 28-го тура РПЛсостоится 10 мая в 19:30 мск на «ВЕБ Арене» в Москве.

ЦСКА давно не проигрывает в турнире. В последних 5 матчах его форма позволила ему обыграть двух принципиальных соперников — «Спартак» и «Динамо». Результаты привели клуб на 3-е место, но догнать «Зенит» пока не получится.

«Краснодару» выпала тяжелая миссия — сохранить разрыв с «Зенит» в 4 очка. Для этого нужно побеждать, так как питерцы будут играть против махачкалинского «Динамо». В случае осечки, «быкам» гарантировано нервное окончание сезоне. Как бы там ни было, гости выиграли 3 матча подряд и рассчитывают на продолжение серии.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры в равной степени оценивают шансы команд на победу в матче: 2.85 на ЦСКА и 2.70 на «Краснодар».

Эксперты LiveSport поделились своими мыслями на игру. По их мнению, команды вполне равны по силам и это может отразиться на результаты. Ставки предложены в этом прогнозе.

Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

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