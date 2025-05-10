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    Смогут ли ЦСКА и «Краснодар» определить сильнейшего?

    ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.35. 10.05.2025

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Краснодар»
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    Джон Кордоба («Краснодар»)
    10 мая в 28-м туре чемпионате России по футболу сыграют ЦСКА и «Краснодар». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Мая 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: московский коллектив продолжает претендовать на тройку сильнейших по итогам сезона.

    «Армейцы» в настоящий момент имеют в своем активе 52 очка и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

    ЦСКА — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Команда из Москвы смогла 42 раза поразить ворота соперника и 19 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: «красно-синие» в прошлых турах сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) им победили «Спартак» (2:1).

    До этого же москвичи поделили очки с «Крыльями Советов» (1:1), но переиграли «Оренбург» (2:0) и «Динамо» (3:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также столичный коллектив проиграл «Зениту» (0:2) и первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

    Не сыграют: дисквалифицирован у команды из столицы России лишь Аббосбек Файзуллаев.

    Состояние команды: подопечные Марко Николича сейчас только на одно очко опережают «Спартак» и на два — «Динамо». Вся борьба еще впереди и ЦСКА однозначно необходимо продолжать побеждать, чтобы финишировать в медалях.

    Прогресс в игре ЦСКА очевиден. Весной команда точно показывает лучший футбол в лиге и заслуженно смог подняться в топ-3.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

    Краснодарцы за 27 туров смогли набрать 61 очко и занимают первое место в турнирной таблице.

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  • 06/05/2025

    • «Быки» смогли забить в этом сезоне 54 мяча, а вот пропущено ими был 21 мяч.

    Последние матчи: коллектив из Краснодара в прошлых турах победил «Рубин» (2:1), «Динамо» Мх (3:2) и «Ахмат» (3:1).

    До этого «зелено-черные» крупно проиграли «Зениту» (1:4).

    Перед эти же краснодарская команда выиграла у «Акрона» (1:0) и «Факела» (5:0).

    Не сыграют: из-за перебора желтых карточек игру пропустит Виктор Тормена.

    Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева не должны упускать чемпионский титул. Если «Краснодар» и сейчас не станет чемпионом, то этого может не случиться и потом.

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    За три тура до конца чемпионата «Краснодар» на четыре балла опережает второй «Зенит». У южан есть право на ошибку, но если краснодарцы не смогут потеряют очки в Москве, то окончание сезона обещает быть огненным.

    Статистика для ставок

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    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.35, а победа ЦСКА — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.12 и 1.72.

    Прогноз: команды являются примерно равными и точно будут играть осторожно, поэтому все вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.35.

    Прогноз: думается, что голы в этом матче будут. Команды в последнее время всегда забивают.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЦСКА — Краснодар?

    Матч ЦСКА — Краснодар состоится 10 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч ЦСКА — Краснодар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЦСКА — Краснодар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Краснодар?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЦСКА — Краснодар?

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.35, а победа ЦСКА — в 2.90.

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    ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставка за 3.35, статистика, коэффициенты матча 10.05.202519:30. Смогут ли ЦСКА и «Краснодар» определить сильнейшего?
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