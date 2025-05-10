10 мая в 28-м туре чемпионате России по футболу сыграют ЦСКА и «Краснодар». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: московский коллектив продолжает претендовать на тройку сильнейших по итогам сезона.

«Армейцы» в настоящий момент имеют в своем активе 52 очка и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Команда из Москвы смогла 42 раза поразить ворота соперника и 19 раз пропустила в свои.

Последние матчи: «красно-синие» в прошлых турах сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) им победили «Спартак» (2:1).

До этого же москвичи поделили очки с «Крыльями Советов» (1:1), но переиграли «Оренбург» (2:0) и «Динамо» (3:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также столичный коллектив проиграл «Зениту» (0:2) и первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Не сыграют: дисквалифицирован у команды из столицы России лишь Аббосбек Файзуллаев.

Состояние команды: подопечные Марко Николича сейчас только на одно очко опережают «Спартак» и на два — «Динамо». Вся борьба еще впереди и ЦСКА однозначно необходимо продолжать побеждать, чтобы финишировать в медалях.

Прогресс в игре ЦСКА очевиден. Весной команда точно показывает лучший футбол в лиге и заслуженно смог подняться в топ-3.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда из одноименного города является главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

Краснодарцы за 27 туров смогли набрать 61 очко и занимают первое место в турнирной таблице.

«Быки» смогли забить в этом сезоне 54 мяча, а вот пропущено ими был 21 мяч.

Последние матчи: коллектив из Краснодара в прошлых турах победил «Рубин» (2:1), «Динамо» Мх (3:2) и «Ахмат» (3:1).

До этого «зелено-черные» крупно проиграли «Зениту» (1:4).

Перед эти же краснодарская команда выиграла у «Акрона» (1:0) и «Факела» (5:0).

Не сыграют: из-за перебора желтых карточек игру пропустит Виктор Тормена.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева не должны упускать чемпионский титул. Если «Краснодар» и сейчас не станет чемпионом, то этого может не случиться и потом.

За три тура до конца чемпионата «Краснодар» на четыре балла опережает второй «Зенит». У южан есть право на ошибку, но если краснодарцы не смогут потеряют очки в Москве, то окончание сезона обещает быть огненным.

Статистика для ставок

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в последней очной игре «ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счетом 6:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.35, а победа ЦСКА — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.12 и 1.72.

Прогноз: команды являются примерно равными и точно будут играть осторожно, поэтому все вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.35.

Прогноз: думается, что голы в этом матче будут. Команды в последнее время всегда забивают.

Ставка: обе забьют за 1.95.