ЦСКА
Краснодар
ЦСКА
Турнирное положение: московский коллектив продолжает претендовать на тройку сильнейших по итогам сезона.
«Армейцы» в настоящий момент имеют в своем активе 52 очка и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.
ЦСКА — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Команда из Москвы смогла 42 раза поразить ворота соперника и 19 раз пропустила в свои.
Последние матчи: «красно-синие» в прошлых турах сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) им победили «Спартак» (2:1).
До этого же москвичи поделили очки с «Крыльями Советов» (1:1), но переиграли «Оренбург» (2:0) и «Динамо» (3:1).
Также столичный коллектив проиграл «Зениту» (0:2) и первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.
Не сыграют: дисквалифицирован у команды из столицы России лишь Аббосбек Файзуллаев.
Состояние команды: подопечные Марко Николича сейчас только на одно очко опережают «Спартак» и на два — «Динамо». Вся борьба еще впереди и ЦСКА однозначно необходимо продолжать побеждать, чтобы финишировать в медалях.
Прогресс в игре ЦСКА очевиден. Весной команда точно показывает лучший футбол в лиге и заслуженно смог подняться в топ-3.
«Краснодар»
Турнирное положение: команда из одноименного города является главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.
Краснодарцы за 27 туров смогли набрать 61 очко и занимают первое место в турнирной таблице.
«Быки» смогли забить в этом сезоне 54 мяча, а вот пропущено ими был 21 мяч.
Последние матчи: коллектив из Краснодара в прошлых турах победил «Рубин» (2:1), «Динамо» Мх (3:2) и «Ахмат» (3:1).
До этого «зелено-черные» крупно проиграли «Зениту» (1:4).
Перед эти же краснодарская команда выиграла у «Акрона» (1:0) и «Факела» (5:0).
Не сыграют: из-за перебора желтых карточек игру пропустит Виктор Тормена.
Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева не должны упускать чемпионский титул. Если «Краснодар» и сейчас не станет чемпионом, то этого может не случиться и потом.
За три тура до конца чемпионата «Краснодар» на четыре балла опережает второй «Зенит». У южан есть право на ошибку, но если краснодарцы не смогут потеряют очки в Москве, то окончание сезона обещает быть огненным.
Статистика для ставок
- «Монпелье» не может победить на протяжении 13 матчей
- «ПСЖ» проиграл 2 последних матча в чемпионате Франции
- в последней очной игре «ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счетом 6:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.35, а победа ЦСКА — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.12 и 1.72.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.80Атлетико — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: команды являются примерно равными и точно будут играть осторожно, поэтому все вполне может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.35.
Прогноз: думается, что голы в этом матче будут. Команды в последнее время всегда забивают.
Ставка: обе забьют за 1.95.